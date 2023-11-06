Новорожденный жеребенок оказался в опасной близости от края скалы из-за действий туристов, стремившихся сделать снимки. Об этом рассказал фермер Ники Бэйнон, чья семья уже несколько поколений заботится о животных.

Смотрите также За окном ожидаются сильные порывы ветра: спаниель смело выдержал непогоду и рассмешил сеть

Туристы и любители селфи заставили пони разбиться с обрыва

Жеребенок родился в нескольких сотнях метров от края обрыва, но люди подталкивали его все ближе и ближе к краю, пытаясь сфотографировать.

Внезапно новорожденный встал на ноги, пытаясь научиться стоять на ногах, и споткнулся. Кобыла потеряла своего ребенка примерно за полчаса до того, как я ее нашел, и она была просто взбешена. Она знала, что он навсегда исчез. Люди переходят все границы,

— сказал фермер.

Чтобы обеспечить безопасность кобыл, Бейнон принял решение унести их домой. В прошлом году три пони также трагически погибли из-за столкновений с транспортными средствами, а операторы беспилотников преследовали других в природной зоне.

После этих инцидентов власти выпустили предупреждение для посетителей, призывая их соблюдать Кодекс сельского хозяйства Великобритании. Этот кодекс подчеркивает важность проявления уважения ко всем, сохранения окружающей среды, наслаждения активным отдыхом на свежем воздухе и ознакомления с различными символами и символами, которые встречаются в сельской местности. Он схож с принципом "Оставь следы", который также отмечает ответственное поведение в естественных условиях.

Фотографов попросили отойти от пони, чтобы дать им простор, но те не послушали / Фото Rachel Kiley

Национальный институт наблюдения за побережьем заявил, что гостям следует держаться на расстоянии и использовать функции зума для получения фотографий и видеоматериалов с близкого расстояния. Это лучший способ обезопасить себя вблизи полудиких или диких животных, поскольку один из экскурсантов недавно получил удар ногой от жеребца, после чего ему было тяжело ходить.

Снимок тигрицы победил в Mangrove Action Project

Mangrove Action Project 9 год подряд организует конкурс, проливающий свет на связь между дикой природой, прибрежными общинами и бесценными мангровыми лесами. Это событие служит платформой для того, чтобы подчеркнуть хрупкую природу этих экосистем как над, так и под поверхностью воды.

Так, участники приняли участие в соревновании, целью которого было уловить удивительную сущность мангровых лесов, чтобы обратить внимание на их хрупкую экосистему и важность их сохранения. Победителем стал снимок с тигрицей – "Самый прекрасный цветок мангровых зарослей", сделанный Сохамом Бхаттачарией.