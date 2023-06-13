У Кривому Розі шукають тварин

Чимало тварин злякалися вибухів і втекли. Господарі докладають усіх зусиль, аби знайти своїх пухнастиків.

Читайте також Евакуація тварин з Херсонщини: як львівські волонтери рятують пухнастиків

Зупиніться на мить. Це важливо. Криворіжці шукають своїх тварин, які злякалися вибухів і втекли,

– йдеться у повідомленні.

Усі вони блукають містом та шукають шлях додому. У мережі закликають допомогти криворіжцям у пошуку найменших друзів.

Криворіжці шукають своїх тварин / Фото з телеграм-канал "СВОЇ/Кривий Ріг"

Собака одного із криворіжців / Фото з телеграм-канал "СВОЇ/Кривий Ріг"

Кішка Смокі, яка зникла після ракетного удару / Фото з телеграм-канал "СВОЇ/Кривий Ріг"

Зникла собака Міла / Фото з телеграм-канал "СВОЇ/Кривий Ріг"

У Кривому Розі врятували кота Шаміля

Місцеві журналісти показали відео порятунку кота, на прізвисько Шаміль. Його врятували з однієї з квартир на 5 поверсі.

Рятувальникам довелося відливати тварину водою, після того, як її дістали з будинку, що палав. Тільки після цього кіт почав подавати ознаки життя.

Що відомо про терористичну атаку росіян