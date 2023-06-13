У Кривому Розі шукають тварин
Чимало тварин злякалися вибухів і втекли. Господарі докладають усіх зусиль, аби знайти своїх пухнастиків.
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Зупиніться на мить. Це важливо. Криворіжці шукають своїх тварин, які злякалися вибухів і втекли,
– йдеться у повідомленні.
Усі вони блукають містом та шукають шлях додому. У мережі закликають допомогти криворіжцям у пошуку найменших друзів.
Криворіжці шукають своїх тварин / Фото з телеграм-канал "СВОЇ/Кривий Ріг"
Собака одного із криворіжців / Фото з телеграм-канал "СВОЇ/Кривий Ріг"
Кішка Смокі, яка зникла після ракетного удару / Фото з телеграм-канал "СВОЇ/Кривий Ріг"
Зникла собака Міла / Фото з телеграм-канал "СВОЇ/Кривий Ріг"
У Кривому Розі врятували кота Шаміля
Місцеві журналісти показали відео порятунку кота, на прізвисько Шаміль. Його врятували з однієї з квартир на 5 поверсі.
Рятувальникам довелося відливати тварину водою, після того, як її дістали з будинку, що палав. Тільки після цього кіт почав подавати ознаки життя.
Що відомо про терористичну атаку росіян
- Росія здійснила черговий терористичний акт вночі 13 червня. Ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі. Зокрема, внаслідок цього постраждала п'ятиповерхівка.
- Ворог атакував, коли усі спали. Тож люди вибігали з будинку в нічних сорочках. Одна із місцевих жительок розповіла, що її донька намагалася врятувати власного чоловіка, який лишився у квартирі. Під час спроб порятунку вона сама ледь не задихнулася від диму.
- Загалом від ворожих ударів у Кривому Розі загинули 11 людей: 4 – у п'ятиповерхівці, 7 – на промисловому об'єкті.
- Ще 28 осіб зазнали поранень. До лікарні госпіталізували 12 людей. Вони перебувають у середньому, важкому та критичному станах.
- Біля п'ятиповерхівки розгорнули штаб для постраждалих. Там можна зареєструватися на розселення, матеріальну допомогу, отримати будівельні матеріали, задекларувати пошкоджене майно, зареєструватися на відновлення документів тощо. Також там є гаряче харчування.