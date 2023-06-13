У Кривому Розі врятували кота Шаміля
Місцеві журналісти показали відео порятунку кота, на прізвисько Шаміль.
Читайте також Евакуація тварин з Херсонщини: як львівські волонтери рятують пухнастиків
Це кіт Шаміль. Його врятували з однієї з квартир на 5 поверсі,
– йдеться у повідомленні.
Рятувальникам довелося відливати тварину водою, після того, як її дістали з будинку, що палав. Тільки після цього кіт почав подавати ознаки життя.
Шаміля з рук до рук передали одній із сусідок його власників. Жінка розповіла, що котів було шестеро. Інших тварин рятувальникам поки що знайти не вдалося.
Також сусіди кажуть, що хазяйка встигла вибігти, а її чоловіка привалило дверима.
Врятований кіт Шаміль: дивіться відео
Обстріл Кривого Рогу: що відомо
- Вночі Росія обстріляла Кривий Ріг, атакувавши цивільні об'єкти та п'ятиповерхівку. У будинку через удар загорілись квартири з першого по п'ятий поверхи – є жертви та поранені.
- Також є троє постраждалих на приватному підприємстві – їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники.
- Ще 4 травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто.
- Загалом наразі відомо, що нічна атака забрала 6 життів. Під завалами на двох об'єктах ще шукають людей.