У Кривому Розі врятували кота Шаміля

Місцеві журналісти показали відео порятунку кота, на прізвисько Шаміль.

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Це кіт Шаміль. Його врятували з однієї з квартир на 5 поверсі,

– йдеться у повідомленні.

Рятувальникам довелося відливати тварину водою, після того, як її дістали з будинку, що палав. Тільки після цього кіт почав подавати ознаки життя.

Шаміля з рук до рук передали одній із сусідок його власників. Жінка розповіла, що котів було шестеро. Інших тварин рятувальникам поки що знайти не вдалося.

Також сусіди кажуть, що хазяйка встигла вибігти, а її чоловіка привалило дверима.

Врятований кіт Шаміль: дивіться відео

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