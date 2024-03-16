Рання пенсія, але довше життя: розгадано таємницю менопаузи в одних з найбільших тварин на Землі

Більшість видів на Землі здатні розмножуватися до самої смерті, але люди та деякі ссавці в певний період стикаються з менопаузою. Вчені довгий час не могли розгадати її причини походження, але нове дослідження пролили світло.

З погляду еволюції, припинення розмноження на півдорозі життя є біологічною загадкою. Однак тепер дослідники вважають, що змогли її розгадати.

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Учені зрозуміли, чому у китів настає менопауза

У новому дослідженні, присвяченому біології 5 видів китів, дослідники кажуть, що менопауза дала цим тваринам еволюційну перевагу. Завдяки менопаузі старші самки цих видів китів не можуть бути вагітними одночасно з молодшими самками групи – завдяки цьому кити уникають конфліктів за ресурси, які можуть завдати шкоди потомству.

Менопауза у китів могла виникнути з тих самих причин, що й у людей,

– каже біолог з Університету Ексетера Семюель Елліс.

Під час дослідження вчені порівняли тривалість життя 32 китів і виявили, що самки 5 видів, у яких настає менопауза, жили приблизно на 40 років довше за інших зубатих китів. До цих "клімактеричних" видів належать:

нарвали;

білухи;

короткоплавникові гринди;

помилкові косатки;

косатки.

Вчені вважають, що настання менопаузи у самок може відігравати вирішальну роль у підвищенні виживання виду. Автори припускають, що менопауза дозволяє самкам присвячувати більше часу турботі про своїх нащадків та онуків.

Коли у самки більше немає нащадків, яких потрібно виховувати, вона має менше ротів для годування, що підвищує шанси на виживання для молодших поколінь. Це явище спостерігається в групах косаток, де молоде покоління вчиться у своїх бабусь і працює разом, щоб захистити своїх дітей та онуків.

Чому у китів настає менопауза / Фото Unsplash

Той факт, що зараз відомо лише про 5 видів китів, у яких розвинулася менопауза, свідчить про те, що цю перевагу можна отримати лише за певних обставин. Професор Елліс припускає, що виду потрібне особливе соціальне життя, в якому самки залишаються в групі тривалий час і тісно пов'язані з молодшими членами групи.

До слова, професорка кафедри народонаселення й охорони здоров'я Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Ребеки Сір каже, що ці результати також можуть означати, що менопауза в людей виникла для того, аби народити на світ чуйних бабусь і зменшити репродуктивну конкуренцію між поколіннями. Однак ця теорія потребує додаткових досліджень.