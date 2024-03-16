С точки зрения эволюции, прекращение размножения на полпути жизни является биологической загадкой. Однако теперь исследователи считают, что смогли ее разгадать.

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Ученые поняли, почему у китов наступает менопауза

В новом исследовании, посвященном биологии 5 видов китов, исследователи говорят, что менопауза дала этим животным эволюционное преимущество. Благодаря менопаузе старшие самки этих видов китов не могут быть беременными одновременно с младшими самками группы – благодаря этому киты избегают конфликтов за ресурсы, которые могут нанести вред потомству.

Менопауза у китов могла возникнуть по тем же причинам, что и у людей,

– говорит биолог из Университета Эксетера Сэмюэль Эллис.

Во время исследования ученые сравнили продолжительность жизни 32 китов и обнаружили, что самки 5 видов, у которых наступает менопауза, жили примерно на 40 лет дольше других зубатых китов. К этим "климактерическим" видам относятся:

нарвалы;

белухи;

короткоплавниковые гринды;

ложнокосатки;

косатки.

Ученые считают, что наступление менопаузы у самок может играть решающую роль в повышении выживаемости вида. Авторы предполагают, что менопауза позволяет самкам посвящать больше времени заботе о своих потомках и внуках.

Когда у самки больше нет потомков, которых нужно воспитывать, она имеет меньше ртов для кормления, что повышает шансы на выживание для младших поколений. Это явление наблюдается в группах косаток, где молодое поколение учится у своих бабушек и работает вместе, чтобы защитить своих детей и внуков.

Почему у китов наступает менопауза / Фото Unsplash

Тот факт, что сейчас известно лишь о 5 видах китов, у которых развилась менопауза, свидетельствует о том, что это преимущество можно получить только при определенных обстоятельствах. Профессор Эллис предполагает, что виду нужна особая социальная жизнь, в которой самки остаются в группе длительное время и тесно связаны с младшими членами группы.

К слову, профессор кафедры народонаселения и здравоохранения Лондонской школы гигиены и тропической медицины Ребекки Сир говорит, что эти результаты также могут означать, что менопауза у людей возникла для того, чтобы родить на свет отзывчивых бабушек и уменьшить репродуктивную конкуренцию между поколениями. Однако эта теория требует дополнительных исследований.