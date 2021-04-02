Виросли надто швидко: господарі діляться милими фото своїх цуценят

Цуценята ростуть, як на дріжджах. Дивіться добірку собак, які виросли так швидко, що господарі навіть не встигли помітити.

Зазвичай собаки потрапляють в наш дім крихітними й безпорадними малюками. А вже через кілька місяців вони непомітно стають великими й красивими тваринами.

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Став більшим за господаря



8 тижнів та 8 місяців / Фото Boredpanda

Виріс втричі



5 місяців та 9 місяців / Фото Boredpanda

Гігант



Тільки погляньте, яким цей пес став у 13 місяців / Фото Boredpanda

З милого малюка став велетенським псом



Здається, собаки цієї породи ростуть як на дріжджах / Фото Boredpanda

Крихітний ротвейлер



Став величезним ротвейлером вагою 43 кілограми / Фото Boredpanda

Від місяця до 8 місяців

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього



Хазяйка більше не може підняти цього "малюка" / Фото Boredpanda

8 тижнів і 3 роки



Виріс не тільки пес, а і його хазяїн / Фото Boredpanda

Став красунчиком



У 8 місяців цей гігант виглядає просто неймовірно / Фото Boredpanda

Виріс надто швидко



Тільки подивіться, як мінявся цей пес у віці від 2 до 6 місяців / Фото Boredpanda

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8 тижнів проти 10 місяців



Став таким великим, що навіть у дзеркало не поміщається / Фото Boredpanda