Виросли надто швидко: господарі діляться милими фото своїх цуценят

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Цуценята ростуть, як на дріжджах. Дивіться добірку собак, які виросли так швидко, що господарі навіть не встигли помітити.
Зазвичай собаки потрапляють в наш дім крихітними й безпорадними малюками. А вже через кілька місяців вони непомітно стають великими й красивими тваринами.
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8 тижнів та 8 місяців / Фото Boredpanda
5 місяців та 9 місяців / Фото Boredpanda
Тільки погляньте, яким цей пес став у 13 місяців / Фото Boredpanda
Здається, собаки цієї породи ростуть як на дріжджах / Фото Boredpanda
Став величезним ротвейлером вагою 43 кілограми / Фото Boredpanda
Хазяйка більше не може підняти цього "малюка" / Фото Boredpanda
Виріс не тільки пес, а і його хазяїн / Фото Boredpanda
У 8 місяців цей гігант виглядає просто неймовірно / Фото Boredpanda
Тільки подивіться, як мінявся цей пес у віці від 2 до 6 місяців / Фото Boredpanda
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Став таким великим, що навіть у дзеркало не поміщається / Фото Boredpanda