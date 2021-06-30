Цуценя ніяк не хотіло прокидатися: кумедне відео зробить ваш день чудовим

Маленький лабрадор на цьому відео дуже схожий на всіх, кому довелося прокинутися і йти на роботу. Цей песик категорично відмовляється відкривати оченята.

Кумедний лабрадорчик спокійнісінько спить у ліжку на подушці. Він навіть вкрився ковдрою й зовсім не хоче прокидатися.

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Власник тварини починає його будити, але це не дає жодного результату. Цуценя беруть на руки, а воно все одно схоже на ляльку – розслаблене і з заплющеними очима.

Зрештою, власник передумав будити малюка, поклав його на ліжечко й вкрив ковдрою знову.

Подивіться кумедне відео про маленького лабрадора

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