Цуценя ніяк не хотіло прокидатися: кумедне відео зробить ваш день чудовим
30 червня 2021 , 08:06Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал ViralHog
Маленький лабрадор на цьому відео дуже схожий на всіх, кому довелося прокинутися і йти на роботу. Цей песик категорично відмовляється відкривати оченята.
Кумедний лабрадорчик спокійнісінько спить у ліжку на подушці. Він навіть вкрився ковдрою й зовсім не хоче прокидатися.
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Власник тварини починає його будити, але це не дає жодного результату. Цуценя беруть на руки, а воно все одно схоже на ляльку – розслаблене і з заплющеними очима.
Зрештою, власник передумав будити малюка, поклав його на ліжечко й вкрив ковдрою знову.
Подивіться кумедне відео про маленького лабрадора
Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.
Глядачі так коментують кумедне відео:
- "У нього був важкий день, нехай спить".
- "Схоже на те, що щеня залишилось без кісток і перетворилося на ганчіркову ляльку".
- "Прокидайся, час до школи".
- "Він дивився аніме цілу ніч".
- "Це я вранці у понеділок".