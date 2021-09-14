Цуценя з лапами "навпаки" прооперували й воно вчиться ходити: деталі щемливої історії

Пес породи рет-тер'єр народився із вродженою аномалією лапок. На щастя, лікарі змогли допомогти йому вижити.

Песик Сіггі мав "перевернуті" лапки. Його передні кінцівки були ніби зігнуті в ліктях.

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Пес не міг ходити

Попри це, собака дуже веселий та товариський. Лікарі Коледжу ветеринарної медицини Університету штату Оклахома зуміли подарувати песику шанс на нормальне життя.



Сіггі з лікарями перед операцією / Фото Oklahoma State University

Вони зробили корегуючу операцію, після якої лапи собаки зайняли правильну позицію.

Через невідомі причини лапки собак із таким діагнозом виходять із суглобів у ранньому віці. Це призводить до вигинання передніх кінцівок і заважає песикам жити.

Операція Сіггі була досить складною. Малюка прооперували ще 12 травня. Відтоді песик носив шини та ортопедичний фіксатор.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе



Такими були лапки собаки до операції / Скриншот з відео

Через кілька тижнів кістки Сіггі зміцніли. Тепер, зрештою, пес вчиться ходити.

Сіггі виявився доволі спритним учнем. Він робить багато речей, які роблять цуценята, у тому числі бігає за м'ячем у дворі, – розповідають в клініці.

Дивіться відео про Сіггі, собаку з лапками "навпаки":

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Робили таку операцію не вперше