У песика Сигги были "перевернутые" лапки. Его передние конечности были будто бы согнуты в локтях.

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Пес не мог ходить

Несмотря на это, пес очень веселый и общительный. Врачи Колледжа ветеринарной медицины Университета штата Оклахома сумели подарить собачке шанс на нормальную жизнь.



Сигги с врачами перед операцией / Фото Oklahoma State University

Они сделали корректирующую операцию, после которой лапы собаки заняли правильную позицию.

По неизвестным причинам лапки собак с таким диагнозом выходят из суставов в раннем возрасте. Это приводит к изгибу передних конечностей и мешает собакам жить.

Операция Сигги была достаточно сложной. Малыша прооперировали еще 12 мая. С тех пор собака носила шины и ортопедический фиксатор.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .



Такими были лапки собаки до операции / Скриншот с видео

Через несколько недель кости Сигги окрепли. Теперь, наконец, собака учится ходить.

Сигги оказался довольно ловким учеником. Он делает много вещей, которые делают щенки, в том числе бегает за мячом во дворе, – рассказывают в клинике.

Смотрите видео про Сигги, собаку с лапками "наоборот":

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Делали такую ​​операцию не в первый раз