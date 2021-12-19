Деякі з цих улюбленців навіть не прокидаються, коли над ними застеляють постіль. Дивіться курйозні фото, що неодмінно піднімуть вам настрій.

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Цю тваринку нічого не може розбудити



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Солодкий сон напав на котика раптово



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У цієї такси є спеціальна подушка



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Колообіг сну в природі



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Сплять усією родиною



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Ну що може бути миліше за цих котиків?



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Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Використовує не за призначенням



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Заснув, але в дуже дивному місці



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Ця киця добре знає геометрію



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Зворушливо У Харкові допомогли кошеняті, яке цілий день провело на рейках метро: відео порятунку

Це кошеня може спати будь-де



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