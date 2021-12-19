Деякі з цих улюбленців навіть не прокидаються, коли над ними застеляють постіль. Дивіться курйозні фото, що неодмінно піднімуть вам настрій.

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Цю тваринку нічого не може розбудити

Милі тваринки, які сплять де завгодно
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Солодкий сон напав на котика раптово

Милі тваринки, які сплять де завгодно
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У цієї такси є спеціальна подушка

Милі тваринки, які сплять де завгодно
Фото Reddit

Колообіг сну в природі

Милі тваринки, які сплять де завгодно
Фото Reddit

Сплять усією родиною

Милі тваринки, які сплять де завгодно
Фото Reddit

Ну що може бути миліше за цих котиків?

Милі тваринки, які сплять де завгодно
Фото Reddit

Використовує не за призначенням

Милі тваринки, які сплять де завгодно
Фото Reddit

Заснув, але в дуже дивному місці

Милі тваринки, які сплять де завгодно
Фото Reddit

Ця киця добре знає геометрію

Милі тваринки, які сплять де завгодно
Фото Reddit

Зворушливо У Харкові допомогли кошеняті, яке цілий день провело на рейках метро: відео порятунку

Це кошеня може спати будь-де

Милі тваринки, які сплять де завгодно
Фото Reddit