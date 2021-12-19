Некоторые из этих любимцев даже не просыпаются, когда над ними застилают постель. Смотрите курьезные фото, которые обязательно поднимут вам настроение.
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Это животное ничего не может разбудить
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Сладкий сон напал на котика внезапно
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У этой таксы есть специальная подушка
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Круговорот сна в природе
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Спят всей семьей
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Ну что может быть милее этих котиков?
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Использует не по назначению
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Уснул, но в очень странном месте
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Эта киса хорошо знает геометрию
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Этот котенок может спать где угодно
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