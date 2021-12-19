Некоторые из этих любимцев даже не просыпаются, когда над ними застилают постель. Смотрите курьезные фото, которые обязательно поднимут вам настроение.

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Это животное ничего не может разбудить



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Сладкий сон напал на котика внезапно



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У этой таксы есть специальная подушка



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Круговорот сна в природе



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Спят всей семьей



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Ну что может быть милее этих котиков?



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Использует не по назначению



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Уснул, но в очень странном месте



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Эта киса хорошо знает геометрию



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Трогательно В Харькове помогли котенку, который целый день провел на рельсах метро: видео спасения

Этот котенок может спать где угодно