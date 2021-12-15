Котика помітили на станції метро "Армійська" ще о 7 годині ранку. Але дістати тварину вдалося лише ввечері. За підрахунками організації "Порятунок тварин Харків", кошеня бігало рейками близько 15 годин.

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Порятунок затягнувся через те, що, попри вмовляння волонтерів, у метрополітені не могли зняти напругу з рейок. Активісти не знайшли іншого виходу, як подати до поліції заяву про жорстоке поводження з тваринами.

У підземці один із поліцейських запропонував змайструвати рятувальний інструмент та з'єднати сачок зі шваброю. У сачок насипали вологого корму, та опустили вниз до кошеняти.

Приманка спрацювала. Почувши запах їжі, тварина залізла у сачок, після чого її успішно дістали. Кошеня оглянули, і не знайшли жодних ушкоджень.

Порятунок кошеняти в харківському метро: дивіться відео



Розбишакою виявилася дівчинка віком від 3 до 4 місяців. Її назвали Тіною. Зараз нею опікуються волонтери, і вже шукають для кішечки новий дім. Охочі прихистити сміливицю та стати для неї сім'єю можуть телефонувати за номером 095 478 88 78.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

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