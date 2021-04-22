Ці коти відчувають себе господарями у маленьких магазинах: кумедні фото

Акаунт у твітері збирає фотографії котів, які живуть в маленьких магазинах. Ці кумедні тварини почувають себе там повноправними володарями.

Власники бізнесів нерідко “наймають” на роботу котів, щоб ті боролися із гризунами. Креативний користувач мережі, на ім'я Робб Хітс запустив проєкт Bodega Cats, у якому збирає милі та кумедні фотографії котів, які працюють в магазинах.

До теми Коти, які змусили власників забути про особистий простір: фото, що викликають сміх

#1



Лежу, де хочу / Фото @Bodegacats_

#2



Кіт з’явився несподівано / Фото @Bodegacats_

#3

Найзручніше місце / Фото @Bodegacats_

#4

Контролює дотримання соціальної дистанції / Фото @Bodegacats_

#5

"Увага, ця територія перебуває під цілодобовим відеонаглядом" / Фото @Bodegacats_

#6

Кошеня з ринку / Фото @Bodegacats_

#7

Поличка для кота / Фото @Bodegacats_

#8

Напис на табличці: "Жодних тварин" / Фото @Bodegacats_

#9

Зробив собі місце / Фото @Bodegacats_

#10

Королівський кіт / Фото @Bodegacats_

#11

Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для ньогорозроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.

Милий рудий працівник / Фото @Bodegacats_

#12

Пухнастий кавунчик / Фото @Bodegacats_

#13

На сторожі спокою / Фото @Bodegacats_

#14

На торгівлі мишу з’їв / Фото @Bodegacats_

#15

Зростом не вийшов / Фото @Bodegacats_

#16

Головна цінність у магазині / Фото @Bodegacats_

#17

Заснув на роботі / Фото @Bodegacats_

#18

Солодка цукерка / Фото @Bodegacats_

#19

Ну просто красень / Фото @Bodegacats_

Курйоз Стала мемом: вівцю врятували з ями, а через 4 секунди вона впала туди знову

#20



Цей магазин точно належить коту / Фото @Bodegacats_