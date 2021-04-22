Ці коти відчувають себе господарями у маленьких магазинах: кумедні фото

Джерело:Boredpanda
Акаунт у твітері збирає фотографії котів, які живуть в маленьких магазинах. Ці кумедні тварини почувають себе там повноправними володарями.
Власники бізнесів нерідко “наймають” на роботу котів, щоб ті боролися із гризунами. Креативний користувач мережі, на ім'я Робб Хітс запустив проєкт Bodega Cats, у якому збирає милі та кумедні фотографії котів, які працюють в магазинах.
До теми Коти, які змусили власників забути про особистий простір: фото, що викликають сміх
Лежу, де хочу / Фото @Bodegacats_
Кіт з’явився несподівано / Фото @Bodegacats_
Найзручніше місце / Фото @Bodegacats_
Контролює дотримання соціальної дистанції / Фото @Bodegacats_
"Увага, ця територія перебуває під цілодобовим відеонаглядом" / Фото @Bodegacats_
Кошеня з ринку / Фото @Bodegacats_
Поличка для кота / Фото @Bodegacats_
Напис на табличці: "Жодних тварин" / Фото @Bodegacats_
Зробив собі місце / Фото @Bodegacats_
Королівський кіт / Фото @Bodegacats_Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.
Милий рудий працівник / Фото @Bodegacats_
Пухнастий кавунчик / Фото @Bodegacats_
На сторожі спокою / Фото @Bodegacats_
На торгівлі мишу з’їв / Фото @Bodegacats_
Зростом не вийшов / Фото @Bodegacats_
Головна цінність у магазині / Фото @Bodegacats_
Заснув на роботі / Фото @Bodegacats_
Солодка цукерка / Фото @Bodegacats_
Ну просто красень / Фото @Bodegacats_
Курйоз Стала мемом: вівцю врятували з ями, а через 4 секунди вона впала туди знову
Цей магазин точно належить коту / Фото @Bodegacats_