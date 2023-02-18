Кенгуру влаштували кумедну бійку та потрапили на відео Такий момент потрапив на відео, яке було знято в одному з австралійських заповідників. Користувачі мережі висловилися, що це доволі комічні кадри, адже поведінка кенгуру міняється в кожну секунду у різні сторони – то спокій, то агресія. Дивіться також Леопард увірвався до суду і напав на людей: хижака не могли спіймати 4 години Слід зауважити, що кенгуру дуже сильні та витривалі тварини з бойовим характером. Вступити в бій і перемогти – для них майже вроджений тваринний інстинкт. З дитинства вони "тренуються" бути добрими бійцями на своїх побратимах. І ці бійки не завжди невинні та проходять цілком по-дорослому, інколи навіть з летальним кінцем.

Цього разу до мережі потрапили кадри такої "репетиції" боїв. 3 кенгуру одного племені грають у бій. Що стало причиною – невідомо. На опублікованому відео присутньо все – і захоплення, і хуки, потужні ноги та хвости теж йдуть у хід.

Примітно, що решта кенгуру зайняла спостережну позицію і стежить за тим, що відбувається, а дехто з "хвостатих бійців" у цей час тренується на боксерській груші.

Учасники поєдинку показали свої найкращі вміння. За цим цікаво спостерігати, оскільки у тварин щосекунди міняється поведінка – зараз вони активно проявляють себе, а за мить завмирають в очікуванні подальших дій суперника.

Що витворяють "хвостаті майстри бойових мистецтв": дивіться відео

Нагадаємо, в мережі з'явилося кумедне відео викрадення кольє з діамантами з ювелірною крамниці. "Спецоперацію" провів щур напередодні Дня закоханих.