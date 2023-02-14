Інцидент з щуром-викрадачем потрапив на запис зі встановленої в магазині камери спостереження. Кольє було виставлене на полиці в приміщенні ювелірного магазину.

Несподівано зі стелі над полицею визирає гризун, протягом певного часу оглядається, ніби підбирає кращу траєкторію для того, щоб потягти прикрасу. Потім щур повільно спускається на полицю, спритно бере намисто і повертається до своєї схованки.

Напевно, вкрав, щоб подарувати нареченій,

— припустили коментатори.

Нам здається, що у нього є якісь приховані суперздібності, навряд чи простий щур зміг би так вміло провернути цю аферу.