Рейтинг 20 найбільш рідкісних тварин у світі: фото, характеристика й опис

Через варварське ставлення до природи тисячі безцінних видів тварин вже зникли та назавжди втрачені для людства. Багато видів прямо зараз перебувають на межі зникнення. Розповімо про найрідкісніших з них.

Рейтинг рідкісних тварин за спаданням

Азійський лев.

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На початку XX століття цей хижак практично вимер, оскільки через безконтрольне полювання залишилося всього 13 самців. Але, на щастя, влада Індії вжила заходів, і сьогодні в Гірському заповіднику проживає вже 650 азійських левів. Проте за межами індійського заповідника ці тварини не живуть. Хижака знімуть з обліку з Червоної книги тільки тоді , коли він почне розмножуватися в природних умовах і за межами Гірського національного парку.



Азійський лев на 20 сходинці / i.ytimg.com

Жираф Ротшильда.

Це дуже рідкісна тварина, екологи зазначають, що на всій планеті залишилося не більше 500 – 600 особин цього підвиду. Їх відмінність від інших жирафів полягає в особливих широких візерунках на шкірі у вигляді плям, які огороджені суцільними білими смугами з вигинами.

Жираф Ротшильда є найвищим серед своїх родичів. Є у нього ще одна унікальна відмінність – наявність на голові 5 ріжків. Два великих і помітних роги розташовані прямо в центрі голови, третій, трохи менший – в центрі чола, ще два – позаду вух. Усі представники цих тварин живуть у дикій природі в заповідниках Кенії й Уганди. Причини їх вимирання криються в людській діяльності, яка поширилася на звичне середовище перебування жирафів. Також вплинуло і браконьєрство.



Мале жирафеня Ротшильда / i.ytimg.com

Амурський тигр.

Нашим завдання є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців.

Це найпівнічніший тигр, його ще називають уссурійським або сибірським. Згідно з даними спеціального перепису 2015 року, на російському Далекому Сході живе близько 523 – 540 амурських тигрів.

Вони є найбільшими серед своїх родичів (вага може перевищувати 300 кілограмів) і найменш агресивно налаштованими щодо людини. Здатні стрибати на 2 поверхи вгору і розвивати швидкість до 80 кілометрів на годину.



Киця, що може бігти зі швидкістю авто / web-zoopark

Амурський тигр виявився на межі зникнення через нерегульований відстріл дорослих особин, інтенсивний вилов тигренят, а також знищення лісових масивів в околицях деяких річок і зменшення поголів'я диких парнокопитних тварин.

У 1935 році в Приморському краї організували великий Сіхоте-Алінський державний заповідник, потім – Лазівський і Уссурійський заповідники, тоді в природі залишилося не більше 50 особин. З 1947 року полювання на тигра було суворо заборонене. У Китаї за вбивство цієї тварини навіть передбачена смертна кара.

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Бушменів заєць або річковий кролик.

Мешкає в пустелі Кару. Це єдиний з африканських зайців, який викопує нору для свого дитинчати. На сьогодні його чисельність у природних умовах складає менше ніж 500 особин, вимирання популяції пов'язане зі скороченням звичних для тварин місць існування, внаслідок активного розвитку сільського господарства. Бушменів заєць ніколи не утримувався в неволі.



Таких залишилося менше ніж пів тисячі / tourjournal

Папуга блакитний ара.

Мешкає цей вид лише в лісах Бразилії, в місцях зростання дерев табебуя. У його дуплах вони селилися, звивали гнізда, поїдали насіння цих дерев. У 2000 році в дикій природі зник останній самець. Втім, на щастя, ці птахи добре розмножуються в неволі.

Блакитні ара стали відомими після виходу мультфільму "Ріо", але в той момент вони вже вимерли в природі, зберігшись тільки в неволі.

Причинами їх зникнення стали:

вирубка табебуя для землеробства;

в дуплах дерев, що залишилися, стали активно селитися африканські бджоли;

браконьєрство (кожен блакитний ара оцінювався в суму до 40 000 доларів).

Сьогодні у світі налічується не більш як 500 особин виду, але до 2050 року планується частково відновити їх популяцію.



Блакитні ара добре розмножують в неволі / animalreader

Червононогий або японський ібіс.

Раніше цей птах жив у центральному Китаї й в усіх частинах Японії, а також на Далекому Сході Росії. До 1981 року червононогі ібіси зовсім вважалися вимерлим у природі видом. Але потім у ході спеціальних пошуків у горах провінції Шенсі вдалося відшукати 7 особин. Із них 4 були дорослими, їх взяли під особливу охорону, створивши заповідник. Тепер у дикій природі японських ібісів можна зустріти тільки в КНР, де згідно з останніми даними, на 2007 рік налічувалося 480 зрілих птахів.



Червоні в ібіса не лише ноги, а й дзьоб / o-prirode.ru

Каліфорнійський кондор.

Це птах із сімейства американських грифів, один з найбільших на планеті з розмахом крил близько трьох метрів. Раніше кондор водився в США та Мексиці. У 1987 році він був в останній раз зафіксований екологами в дикій природі.

На той момент у неволі перебувало лише 27 птахів цього виду, яких взяли під посилений захист. Каліфорнійські кондори стали уразливими через невеликий розмір кладки (всього одне дитинча на гніздо) в поєднанні з їх пізнім віком статевої зрілості.



Програма зі збереження цього виду – одна з найдорожчих на планеті / tripsavvy.com

Несподівана смертність серед популяції цих птахів сталася через контакт із беркутом, отруєння свинцем і зіткнення з лініями електропередач.

Сьогодні активно працює програма з відновлення популяції, як результат – чисельність цих птахів вже становить 405 особин, із них на волю випущено 179 птахів. Варто сказати, що Каліфорнійський проєкт по збереженню кондорів, можливо, є одним із найдорожчих по збереженню видів в історії США, вартістю понад 35 мільйонів доларів.

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Довгоп'ят.

Цей маленький звір із родини приматів поширений на південному сході Азії. Він унікальний тим, що за розміром його очі дорівнюють розміру мозку. Зріст довгоп'ята становить всього 9 – 16 см, задні ноги вдвічі довше тулуба. Це маленькі хижаки, чисельність яких сьогодні не перевищує 400 особин.

Причина скорочення популяції – вирубка дерев, на яких селяться довгоп'яти. На жаль, у неволі ці звірята дуже швидко гинуть, за лічені тижні, тому штучно відновити популяцію неможливо.



Довгоп'яти не можуть жити у неволі / web-zoopark

Північний гладкий кит.

Ця незвичайна тварина мешкає в водах Атлантичного океану. У довжину досягає 20 метрів, важить близько 100 тонн, із них 40% припадає на ворвань (китовий жир), це своєрідний рекорд серед китових.

Колись поблизу берегів плавали тисячі гладких китів. Але в наші дні через полювання в усьому світі залишилося не більше 300 тварин. І хоча вчені докладають усіх зусиль для відновлення їх популяції, але чисельність північних гладких китів все одно скорочується. Причину (за винятком малої народжуваності, вони заводять потомство раз у 7 років) встановити поки не вийшло.

Можливо, річ у тому, що вони стикаються з судами та заплутуються в рибальських сітках. Також можливою причиною вчені називають глобальне потепління через яке мігрували в більш холодні води дрібні ракоподібні, які є основною їжею цих китів.



Кит важить понад 100 тонн / kot-pes.com

Бірманська кирпата мавпа.

Ця дивовижна тварина живе тільки в північній Бірмі. Цікаво, що вид був відкритий зовсім недавно, у 2010 році. Свою назву тварини отримали за характерні підняті вгору ніздрі. На сьогодні чисельність бірманських кирпатих мавп не перевищує 300 особин. Головна загроза для них – мисливці. Розведення в неволі ще не дало бажаних результатів, тому цим тваринам все ще загрожує повне зникнення, якщо нічого не зміниться.



Цьому виду трохи більше 10 років / /images11

Річкова горила.

У наші дні живе лише в Камеруні та Нігерії (Африка). Налічується не більш як 280 таких тварин у природних умовах через полювання та вирубку лісів. У зоопарках річкові горили відчувають себе погано, так що єдиним способом запобігти їх повному зникненню є збереження природного для них ареалу проживання. З цією метою на кордоні Нігерії та Камеруну був створений Національний парк, де сьогодні проживає 115 тварин.



Річкова горила / tutby.gcdn.co

Рудий вовк.

Колись цей хижак населяв майже всю територію США, але його жорстко переслідувало населення за напади на домашню худобу. Одночасно руйнувався ареал його проживання. У результаті до 1967 року в дикій природі рудого вовка не залишилося взагалі, а в неволі (в зоопарках і розплідниках) проживало 14 особин. Цей підвид отримав статус "під загрозою зникнення", стартували активні дії вчених по його порятунку.

Сьогодні всі руді вовки є нащадками останніх 14 хижаків. Популяція вже трохи виросла до 280 особин, причому 100 з них випустили на волю в районі Північної Кароліни.



Рудого вовка вбивали фермери за напад на худобу / 99px.ru

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Чатемська петроіка.

Ареал її проживання вкрай малий – Чатемський архіпелаг, розташований на південь від Нової Зеландії. У 1976 році у світі налічувалося лише 7 таких птахів. Причиною зникнення петроік вважається бурхливий розвиток сільськогосподарської діяльності з моменту активного заселення Чатемського архіпелагу.

Також "допомогли" винищити цих птахів і привезені на острови щури, які поїдали яйця і пташенят, не залишаючи петроікам шансів на повноцінне розмноження. Новозеландський орнітолог Дон Мертон зайнявся трудомістким порятунком цих пернатих від вимирання.



За допомогою єдиної самиці вдалося хоч трохи відновити вид / animalreader

Спочатку штучно була запліднена єдина самка, що залишилася, а потім її стимулювали на безперервне відкладання яєць. Для цього з гнізда вилучалися свіжі яйця петроіки, потім підкладали для висиджування інший птиці. У результаті самка, позбавлена ​​кладки, відразу несла нові яйця, які знову вилучалися. Завдяки діям орнітолога за один сезон вдалося в кілька разів збільшити популяцію цих птахів. Сьогодні у світі налічується близько 200 особин чатемських петроік.

Папуга какапо, або совиний папуга.

Це нічний птах, що мешкає в Новій Зеландії. Вважається найтяжчим видом папуг. Ряд орнітологів стверджує, що какапо – найдавніший птах у світі. Це єдиний папуга, який не вміє літати та має полігамну систему розмноження (один самець і кілька самок). Також какапо володіє унікальним умінням: він випускає сильний, але приємний запах, що нагадує квіти.

Ці папуги стали вимирати через колонізацію островів полінезійцями та європейцями, які завезли щурів, котів, горностаїв. У 1997 році какапо повністю зникли у своєму природному ареалі, збереглися лише на декількох невеликих острівцях, що охоронялися. Туди їх вивезли біологи для створення життєздатних популяцій. Повільно, але відновлення цього виду все ж відбувається. На січень 2019 року було відомо про 147 птахів, на більшості яких встановлені радіомаячки.



Папуга, який не вміє літати / hi-news

Далекосхідний (амурський) леопард.

Проживає в далекосхідних тайгових лісах на кордоні територій Росії, Китаю та Північної Кореї. Полювання на цю тварину офіційно заборонили ще в 1956 році. Але все одно дика кішка знаходиться за критичною межею загрози вимирання. У неволі її розводити вкрай складно, адже самці амурського леопарда вкрай розбірливі та часто відкидають наречених. Згідно з даними 2017 року, це все ще найрідкісніший з підвидів леопарда: в дикій природі в Росії збереглося 87 особин на території національного парку "Земля леопарда" та 8 – 12 диких кішок залишилося в Китаї. У 2018 році в Росії популяція була збільшена до 110 особин.



Найрідкісніший вид леопарда / hi-news.ru

Саола.

Мешкає ця парнокопитна тварина в джунглях В'єтнаму, Лаосу. Її відкрили порівняно недавно – в 1992 році, але вона вже перебуває на межі вимирання. Згідно з приблизними підрахунками, популяція становить від декількох десятків до 200 особин. Точніше вчені визначити не можуть, оскільки саоли ведуть потайний спосіб життя. Головну роль у вимиранні зіграло витіснення виду за межі місця існування, де вони втратили кормову базу, стикалися з сильними хижаками. Раніше в неволі перебувало 13 тварин, ніхто з них не прожив довше декількох тижнів.



Саоли ховаються від людей і не можуть жити у неволі / pinimg.com

Суматранський носоріг.

Вважається самим дрібним носорогом у світі, це останній вид, що зберігся зі свого роду. Сьогодні він живе тільки на Суматрі, Борнео і Малайському півострові. Згідно з оцінками екологів, чисельність суматранських носорогів становила на початку 21 століття менш як 275 особин, а до 2015 року залишилося тільки 80. Це одна з найбільш маловивчених тварин на планеті. У неволі суматранські носороги живуть мало, потомства не дають. Тому зберегти їх можна тільки шляхом відновлення природного місця існування і припинення браконьєрського полювання через роги, які цінуються в китайській псевдомедицині.



Один з найменш вивчених видів на світі / img.gazeta

Яванський носоріг.

Ця унікальна тварина зустрічається тільки на острові Ява. Раніше вчені визначили, що чисельність виду становить не більше 60 особин. Основним фактором, що негативно повпливав на чисельність індійського яванського носорога, було браконьєрське полювання з метою отримання рогу, який, нібито, володіє цілющими властивостями.

Внесли свою лепту і сільськогосподарська діяльність, і вирубка лісів. Відновити популяцію вкрай складно через фізіологічні особливості тварин, найчастіше вони гинуть у зоопарках і не розмножуються. Фахівці вивчили знімки, зроблені з березня по серпень 2020 року в національному парку Уджунг-Кулон на заході острова Ява, і виявили, що там з'явилися на світ два дитинчати яванського носорога. З урахуванням збільшення, вчені оцінюють загальну чисельність виду в 74 особини, що вже більше, ніж десять років тому. Хоч і повільне, але все ж зростання популяції дає надію, що можливо, яванському носорогу вдасться вижити.



Люди вважали, що його ріг має цілющі властивості / petzona

Каліфорнійська морська свиня або вакіта.

Це один з найвразливіших видів морських тварин і найдрібніший представник китоподібних. Вакіта мешкає тільки в Каліфорнійській затоці, що недалеко від Мексики. Цей вид відкрили в 1950 році, тоді вчені відразу зрозуміли, що ці тварини вимирають. Згідно з підрахунками вчених, у 2018 році їх було менш як 19. У 2019 році залишилося 9 особин.

Такими темпами вакіти ось-ось взагалі зникнуть. Головна проблема в тому, що каліфорнійські морські свині часто тонуть, заплутавшись у зябрових сітках, в які браконьєри ловлять креветок і тотоабу – рибу, чий плавальний міхур вважається делікатесом у Китаї. Ще однією небезпекою є якість води: у Каліфорнійську затоку потрапляє великий обсяг хлоровмісних пестицидів. Захисники природи розробили ризикований план з переміщення вакіт у безпечне середовище, але нічого не вийшло. Сьогодні екологи самостійно виходять у рейди, знаходячи та витягуючи розставлені на тотоабу сітки, щоб захистити тих каліфорнійських морських свиней, що залишилися.



Найдрібніший кит і один з найрідкіших видів тварин – вакіта / petzona

Гігантська м'якотіла черепаха.

Це найбільша прісноводна черепаха, маса якої досягає 200 кілограмів. Більшу частину життя вона проводить, зарившись у пісок, виставивши лише передню частину голови. Швидкість атаки цієї черепахи більша, ніж у кобри. Популяція почала швидко скорочуватися через бурхливе будівництво дамб та інших інфраструктурних об'єктів на берегах річки Янцзи, оскільки це зруйнувало основні природні місця проживання черепах. Крім того, великі тварини та їх яйця були бажаною здобиччю для браконьєрів.

До 2007 року вважалося, що цей вид втрачено назавжди. Але потім було знайдено 4 черепахи. Два самці живуть у в'єтнамському заповіднику в умовах дикої природи, один самець і самка – в китайському зоопарку Сучжоу. Зовсім недавно в Китаї померла, можливо, остання самка рідкісної гігантської м'якотілої черепахи. Їй було понад 90 років, вона померла через добу після того, як фахівці спробували провести процедуру штучної інсемінації. Тепер цей вид вважається функціонально вимерлим.



Найрідкісніший вид тварин / cherepah

Відзначимо, що вимирання різних видів за останні сто років б'є всі рекорди. Все відбувається через людське бездумне і споживацьке ставлення до природи. Якщо терміново нічого не змінити, то не тільки тварини з ТОП-20 будуть втрачені для нашої планети, а й багато інших видів.