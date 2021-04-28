Точнісінька копія великих: створили стильні мінімеблі для котів

Японський виробник звернув увагу на те, що для котів теж повинні існувати лофтові і стильні меблі. Відтак почав виготовляти ліжка і дивани спеціально для котів.

Особливість у тому, що ліжко чи диван для кота – абсолютно точна копія "людського", просто зменшені у розмірах. Усе для того, аби кіт мав затишне і стильне місце для спання.

До речі Дизайнери придумали унікальне крісло для котів та їхніх господарів

Меблі для кота: навіщо

Виробник звернув увагу на те, що лежанки для котів зазвичай є нестильними і вибиваються із загального інтер'єру дому. Відтак вирішив створити точну зменшену копію ліжка і нічного столика біля нього.



Ліжко для людини і поруч маленьке ліжко для кота / Фото з tatenomokuzai

Ліжко для кота

Замовник може обирати матеріал деревини, з якої виготовлять ліжко: чорна вишня чи волоський горіх. У комплекті до ліжка йде ексклюзивно розроблений ортопедичний матрац, простирадло на резинці і 2 подушки.

Розміри ліжка для кота:

Ширина – 75 сантиметрів;

Довжина – 60 сантиметрів;

Висота – 28 сантиметрів.



Матеріал каркасу можна обрати / Фото з tatenomokuzai

Розміри нічного столика:

Ширина – 13 сантиметрів;

Довжина – 10 сантиметрів;

Висота – 15 сантиметрів.



Нічний столик для кота, в якому можна зберігати, іграшки, наприклад / Фото з tatenomokuzai

Коштує таке ліжко 121 тисячу японських єн (у гривнях це майже 28 тисяч), ліжко з нічним столиком обійдеться ще дорожче – 136 тисяч японських єн (понад 31 тисячу гривень).

Диван для котів

Для вітальні ж виробник вигадав котячі мінідивани. Точну копію "дорослого" дивану у 5 кольорах можна виготовити і для кота.



"Дорослий" диван поруч із двома малими / Фото з tatenomokuzai

Порівняно з диваном для людей, він удвічі менший.



Усе, аби коту було комфортно, а квартира виглядала стильно / Фото з tatenomokuzai

Розмір дивану:

Висота 22 сантиметри;

Довжина 77 сантиметрів;

Ширина 46 сантиметрів.

Коштує такий диван 154 тисячі єн (це понад 35 тисяч гривень).

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