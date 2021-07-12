"Перемога гуманності": у Тернополі активісти домоглись скасування виставки тварин

У Тернополі планували відкрити контактну виставку тварин, хоча з 2018 року в місті діє заборона на пересувні цирки з тваринами. Зооактивісти домоглись скасування виставки.

Виставку планували відкрити у місті 8 липня, проте через протест активістів її приїзд відмінили. Мовилось про відкриття у одному з торгових центрів міста.

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У Тернополі скасували виставку тварин

Активісти повідомили, що місцевий торговий центр "Орнава" дослухався до активістів UAnimals та занепокоєних тернополян і відмінив контактну виставку тварин.

Перемога гуманності в Тернополі,

– прокоментували рішення в організації.

Як домоглись скасування виставки

Мешканці Тернополя й інших міст звернулись до торгового центру із закликом не допустити відкриття на території їхнього закладу виставки зокрема й диких тварин. Причина – жорстокі умови утримання та заборони.

Активістка організації Людмила Чеховська поянила, що "тварини – не іграшки і не розвага".

Не спонсоруйте жалюгідне існування живих розумних істот в ув'язненні і експлуатацію нових тварин, забраних браконьєрами з дикої природи, заради розваги і вигоди!

– заявила жінка.

Саме вона спілкувалась з керівництвом закладу. Після цього виставку скасували. У громадській організації подякували торговий центр за "свідоме рішення і позицію гуманності".

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Що відомо про діяльність контактних зоопарків

У Тернополі з 2018 року діє заборона на діяльність пересувних цирків з тваринами на території міста.

Також в Україні, згідно з законом "Про захист тварин від жорстокого поводження", заборонено "використання тварини у кориді, створення та діяльність пересувних звіринців, пересувних зоопарків та пересувних виставок диких тварин, а також діяльність дельфінаріїв, що не мають природної морської води".

Ба більше, за словами Людмили Чеховської, активісти прагнуть повної заборони на використання тварин у циркових виставах та інших незаконних видовищних заходах із залученням тварин, в тому числі гастролюючих виставок тварин по всій країні.

Відповідний проєкт закону №5406 вже зареєстрований у Верховній Раді.

До речі, в Uanimals пояснювали, що в контактних зоопарках часто тварини страждають, а також там часто погані умови їх утримання та поширюються хвороби. Ба більше, вони мають негативний вплив на дитину – малеча починає сприймати звірів як іграшку в своїх руках.

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