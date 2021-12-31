Тепер може жити на повну: барвистий папуга отримав замість зламаного дзьоба титановий протез

У Південній Африці великому ара зробили новий дзьоб із металу. Птах отримав титатову насадку після того, як отримав травму в бійці.

20-річний папуга Макс тепер ходить із новим дзьобом – титановим протезом, який зробили на 3D-принтері. Вперше за 2 роки птаха може їсти тверду їжу, і, схоже, що згинати прути своєї клітки.

Читайте також Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця

Завдяки зусиллям хірургів яскравий птах повернувся до нормального життя – лікарі прикріпили титановий дзьоб під час 90-хвилинної операції.

Як рятували папугу

75-річний любитель птахів Томас Гловер, який володіє пташиним заповідником у Плеттенбург-Бей, усиновив Макса, який часто отримував стусанів від птахів.

Макс потрапив до мене, коли його власник переїхав за кордон. Він намагався постояти за себе, та був слабшим – на нього напав ара, який сильно пошкодив пташці дзьоб,

– розповів Гловер.

Папуга лишився без дзьоба / Фото пташиного заповідника Hyacinth Haven

Чоловік помістив Макса в окремий вольєр з іншим хворим ара, проте вони посварилися через самку. Через нову бійку дзьоб птаха не витримав – його відірвав противник.

Йому довелося перейти на м'яку їжу, без насіння чи горіхів, і він був не дуже щасливий і втрачав вагу, і я не знав, як він буде жити, не маючи змоги поїсти чи захистити себе,

– зазначив Гловер.

Тоді чоловік побачив фільм про південноамериканських тварин із протезами. Гловер дізнався, що насадки, які заміняють частини тіла, можна зробити слонам, зебрам та бабуїнам – і загорівся ідеєю зробити протез Максу.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Тепер птах може повноцінно жити, їсти тверді горішки та не переживати, що дзьоб знову поламається – титановий протез витримає будь-які навантаження.

Макс отримав титановий протез / Фото пташиного заповідника Hyacinth Haven