20-річний папуга Макс тепер ходить із новим дзьобом – титановим протезом, який зробили на 3D-принтері. Вперше за 2 роки птаха може їсти тверду їжу, і, схоже, що згинати прути своєї клітки.

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Завдяки зусиллям хірургів яскравий птах повернувся до нормального життя – лікарі прикріпили титановий дзьоб під час 90-хвилинної операції.

Як рятували папугу

75-річний любитель птахів Томас Гловер, який володіє пташиним заповідником у Плеттенбург-Бей, усиновив Макса, який часто отримував стусанів від птахів.

Макс потрапив до мене, коли його власник переїхав за кордон. Він намагався постояти за себе, та був слабшим – на нього напав ара, який сильно пошкодив пташці дзьоб,
– розповів Гловер.

Папуга без дзьоба

Папуга лишився без дзьоба / Фото пташиного заповідника Hyacinth Haven

Чоловік помістив Макса в окремий вольєр з іншим хворим ара, проте вони посварилися через самку. Через нову бійку дзьоб птаха не витримав – його відірвав противник.

Йому довелося перейти на м'яку їжу, без насіння чи горіхів, і він був не дуже щасливий і втрачав вагу, і я не знав, як він буде жити, не маючи змоги поїсти чи захистити себе,
– зазначив Гловер.

Тоді чоловік побачив фільм про південноамериканських тварин із протезами. Гловер дізнався, що насадки, які заміняють частини тіла, можна зробити слонам, зебрам та бабуїнам – і загорівся ідеєю зробити протез Максу.

Тепер птах може повноцінно жити, їсти тверді горішки та не переживати, що дзьоб знову поламається – титановий протез витримає будь-які навантаження.

Папуга з титановим дзьобом

Макс отримав титановий протез / Фото пташиного заповідника Hyacinth Haven