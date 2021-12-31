20-річний папуга Макс тепер ходить із новим дзьобом – титановим протезом, який зробили на 3D-принтері. Вперше за 2 роки птаха може їсти тверду їжу, і, схоже, що згинати прути своєї клітки.
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Завдяки зусиллям хірургів яскравий птах повернувся до нормального життя – лікарі прикріпили титановий дзьоб під час 90-хвилинної операції.
Як рятували папугу
75-річний любитель птахів Томас Гловер, який володіє пташиним заповідником у Плеттенбург-Бей, усиновив Макса, який часто отримував стусанів від птахів.
Макс потрапив до мене, коли його власник переїхав за кордон. Він намагався постояти за себе, та був слабшим – на нього напав ара, який сильно пошкодив пташці дзьоб,
– розповів Гловер.
Папуга лишився без дзьоба / Фото пташиного заповідника Hyacinth Haven
Чоловік помістив Макса в окремий вольєр з іншим хворим ара, проте вони посварилися через самку. Через нову бійку дзьоб птаха не витримав – його відірвав противник.
Йому довелося перейти на м'яку їжу, без насіння чи горіхів, і він був не дуже щасливий і втрачав вагу, і я не знав, як він буде жити, не маючи змоги поїсти чи захистити себе,
– зазначив Гловер.
Тоді чоловік побачив фільм про південноамериканських тварин із протезами. Гловер дізнався, що насадки, які заміняють частини тіла, можна зробити слонам, зебрам та бабуїнам – і загорівся ідеєю зробити протез Максу.
Тепер птах може повноцінно жити, їсти тверді горішки та не переживати, що дзьоб знову поламається – титановий протез витримає будь-які навантаження.
Макс отримав титановий протез / Фото пташиного заповідника Hyacinth Haven