20-летний попугай Макс теперь ходит с новым клювом – титановым протезом, сделанным на 3D-принтере. Впервые за 2 года птица может есть твердую пищу и, похоже, сгибать прутья своей клетки.
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Благодаря усилиям хирургов яркая птица вернулась к нормальной жизни – врачи прикрепили титановый клюв во время 90-минутной операции.
Как спасали попугая
75-летний любитель птиц Томас Гловер, владелец птичьего заповедника в Плеттенбург-Бей, усыновил Макса, которого часто били другие птицы.
Макс попал ко мне, когда его владелец переехал за границу. Он пытался постоять за себя, а был слабее – на него напал ара, сильно повредив птичке клюв,
– рассказал Гловер.
Попугай остался без клюва / Фото птичий заповедник Hyacinth Haven
Мужчина поместил Макса в отдельный вольер с другим больным ара, однако они повздорили из-за самки. Из-за новой драки клюв птицы не выдержал – его оторвал противник.
Ему пришлось перейти на мягкую пищу, без семян или орехов, он был не очень счастлив и терял вес, и я не знал, как он будет жить, не имея возможности поесть или защитить себя,
– отметил Гловер.
Тогда мужчина увидел фильм об американских животных с протезами. Гловер узнал, что насадки, заменяющие части тела, можно сделать слонам, зебрам и бабуинам – и загорелся идеей сделать протез для Макса.
Теперь птица может полноценно жить, есть твердые орешки и не переживать, что клюв снова сломается – титановый протез выдержит любые нагрузки.
Макс получил титановый протез / Фото птичий заповедник Hyacinth Haven