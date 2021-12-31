20-летний попугай Макс теперь ходит с новым клювом – титановым протезом, сделанным на 3D-принтере. Впервые за 2 года птица может есть твердую пищу и, похоже, сгибать прутья своей клетки.

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Благодаря усилиям хирургов яркая птица вернулась к нормальной жизни – врачи прикрепили титановый клюв во время 90-минутной операции.

Как спасали попугая

75-летний любитель птиц Томас Гловер, владелец птичьего заповедника в Плеттенбург-Бей, усыновил Макса, которого часто били другие птицы.

Макс попал ко мне, когда его владелец переехал за границу. Он пытался постоять за себя, а был слабее – на него напал ара, сильно повредив птичке клюв,

– рассказал Гловер.

Попугай остался без клюва / Фото птичий заповедник Hyacinth Haven

Мужчина поместил Макса в отдельный вольер с другим больным ара, однако они повздорили из-за самки. Из-за новой драки клюв птицы не выдержал – его оторвал противник.

Ему пришлось перейти на мягкую пищу, без семян или орехов, он был не очень счастлив и терял вес, и я не знал, как он будет жить, не имея возможности поесть или защитить себя,

– отметил Гловер.

Тогда мужчина увидел фильм об американских животных с протезами. Гловер узнал, что насадки, заменяющие части тела, можно сделать слонам, зебрам и бабуинам – и загорелся идеей сделать протез для Макса.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Теперь птица может полноценно жить, есть твердые орешки и не переживать, что клюв снова сломается – титановый протез выдержит любые нагрузки.

Макс получил титановый протез / Фото птичий заповедник Hyacinth Haven