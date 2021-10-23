Господарі собаки живуть в ірландському Белфасті та публікують успіхи домашнього улюбленця в інстаграмі.

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Харлсо – це чарівна такса, яка має непересічний талант. Песик вміє утримувати на своїй голові різні речі. Щоб не поклали на голову розумного чотирилапого господарі, Харлсо терпляче та обережно утримає баланс.

На голові такси побували чашки, іграшки, печиво, фрукти та навіть дорогоцінності.

Так, Харлсо ніс обручки своїм господарям, які нещодавно одружились.

Песик ніс обручки господарів на весіллі / Колаж 24 каналу з фото з інстаграму Харлсо

Чим відома порода такса Песики цієї Песики цієї породи чарують своїми коротенькими лапками та довгим тілом, тому отримали назву "собака-сосиска" у народі. Насправді такси – дуже древня порода. Зображення цих тваринок знайшли на давньоєгипетських папірусах. Ця порода відзначається своїм розумом та кмітливістю.

Щоб навчити песика таким трюкам, господарі доклали багато зусиль. Хоч Харлсо – дуже розумний собака, Пол та Дженіфер Лавері, його власники, постійно тренують улюбленця.

Харлсо має особисту сторінку в інстаграмі. Песик неймовірно популярний – на його акаунт підписано понад 170 тисяч фоловерів. Окрім того, Харлсо є у тіктоці, фейсбуці та ютубі.

Такса отримала кілька нагород у мережі – Краща медійна особа року та Переможець конкурсу "Мережева Нагорода".

Тренування для Харлсо проходять максимально весело – господарі не перенавантажують тваринку та радо нагороджують її після виконаного трюка. Людської їжі песику не можна – замість хотдогів та солодощів Харлсо отримує в нагороду свій улюблений корм.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.