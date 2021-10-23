Хозяева собаки живут в ирландском Белфасте и публикуют успехи домашнего любимца в инстаграме.

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Харлсо – это очаровательная такса, которая имеет незаурядный талант. Песик умеет удерживать на своей голове разные вещи. Чтобы хозяева не положили на голову умного четвероногого, Харлсо терпеливо и осторожно удержит баланс.

На голове таксы побывали чашки, игрушки, печенье, фрукты и даже драгоценности.

Да, Харлсо нес обручальные кольца своим хозяевам, которые недавно поженились.

Песик нес обручальные кольца хозяев на свадьбе / Коллаж 24 канала с фото из инстаграма Харлсо

Чем известна порода такса Песики этой Песики этой породы очаровывают своими коротенькими лапками и длинным телом, поэтому получили название "собака-сосиска" в народе. На самом деле таксы – очень древняя порода. Изображение этих животных нашли на древнеегипетских папирусах. Эта порода отличается своим умом и сообразительностью.

Чтобы научить песика таким трюкам, хозяева приложили много усилий. Хоть Харлсо – очень умная собака, Пол и Дженифер Лавери, его владельцы, постоянно тренируют любимца.

У Харлсо есть личная страница в инстаграме. Песик невероятно популярен – на его аккаунт подписано более 170 тысяч фолловеров. Кроме того, Харлсо есть в тиктоке, фейсбуке и ютубе.

Такса получила несколько наград в сети – лучшее медийное лицо года и победитель конкурса "сетевая награда".

Тренировки для Харлсо проходят максимально весело – хозяева не перегружают животное и охотно награждают ее после выполненного трюка. Человеческой еды щенку нельзя – вместо хотдогов и сладостей Харлсо получает в награду свой любимый корм.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.