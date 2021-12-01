Пес голосно обурювався, що власниця не дозволяє йому "придбати" ласощі. У цей час продавчиня розмовляла із собакою, називала його хорошим хлопчиком та гарним песиком.

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Не хотів йти без смаколика

Але тер'єр не здавався. Його зовсім не влаштовувало, що доведеться йти без смачненького.

Зрештою, "мама" собаки дозволила "продати" йому одну паличку, що чистить собакам зубки. Але продавчиня сказала, що дасть паличку тільки власниці, а не песику.

Через це пес "обурився" ще більше. Відео з милим собакою стало вірусним: його переглянули майже 2 мільйони користувачів тіктоку.

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У мережі коментують поведінку кумедного песика: