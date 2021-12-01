Пес громко возмущался, что хозяйка не позволяет ему "купить" лакомство. В это время продавщица разговаривала с собакой, называла ее хорошим мальчиком и красивым песиком.
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Не хотел уходить без вкусняшки
Но терьер не сдавался. Его совсем не устраивало, что придется идти без вкусненького.
В конце концов "мама" собаки позволила "продать" ему одну палочку, чистящую собакам зубки. Но продавщица сказала, что даст палочку только владелице, а не псу.
Поэтому пес "возмутился" еще больше. Видео с милой собакой стало вирусным: его просмотрели почти 2 миллиона пользователей тиктока.
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В сети комментируют поведение смешной собаки:
- "Надо громче возмущаться, иначе так ничего и не дадут".
- "Говорят, что умный и красивый, а вкусняшку не дают. Что за несправедливость?".
- "Дайте мальчику палочку! Он же умничка".
- "Ну, а чего не дали палочку? Покупатель так ждал".