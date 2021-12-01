Пес громко возмущался, что хозяйка не позволяет ему "купить" лакомство. В это время продавщица разговаривала с собакой, называла ее хорошим мальчиком и красивым песиком.

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Не хотел уходить без вкусняшки

Но терьер не сдавался. Его совсем не устраивало, что придется идти без вкусненького.

В конце концов "мама" собаки позволила "продать" ему одну палочку, чистящую собакам зубки. Но продавщица сказала, что даст палочку только владелице, а не псу.

Поэтому пес "возмутился" еще больше. Видео с милой собакой стало вирусным: его просмотрели почти 2 миллиона пользователей тиктока.

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