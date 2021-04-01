Прибирає за людьми: в Сумах розумний собака чистить річку від сміття

Пес на прогулянках не витрачає час дарма. Тварина дістає з річки пластикові пляшки, упаковки, пакети та інше сміття.

Собака не бездомний – він мешкає в приватному секторі неподалік. Тварина приходить до річки Псел й зубами дістає з води різний мотлох.

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Пес в зубах виносить сміття з води / Фото Юлія Сілка

Задоволена морда собаки свідчить, що він сприймає це заняття як гру. Люди трішки допомагають чотирилапому й збирають сміття у пакети.



Люди допомагають собаці й складають сміття в пакети / Фото Юлія Сілка

Мешканка Сум побачила незвичного прибиральника й опублікувала його фото у фейсбуці. Жінка навіть присвятила собаці невеликий вірш.



Тварина мешкає в приватному секторі неподалік / Фото Юлія Сілка

Пора зібрати собак міста, попросити, нехай почистять (його – 24 канал), – так коментують допис сумчани.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою.