Стрибнув за собакою: поліція дістала з річки чоловіка та його пса

Подія сталася в Нью-Йорку, на річці Гудзон. Хазяїн без роздумів стрибнув у воду, щоб врятувати свого песика.

Невеликий собака випадково впав у воду ріки Гудзон. Чоловік кинувся на порятунок, але не зумів виплисти на берег. На щастя, на допомогу обом прийшли поліцейські.

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Чоловіка й собаку зуміли врятувати / Фото NYPD Special Ops

28-річний хлопець довів, що дружба між людьми й собаками – сильніша за будь-яку небезпеку. Власник зумів упіймати свого песика в воді, але ніяк не міг дістатися берега.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для ньогощо містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Життя 2 друзів врятували співробітники поліції Нью-Йорка. Вони витягнули чоловіка й собаку з води й відвезли у лікарню.

Поліція Нью-Йорка повідомила про інцидент у своєму твітері

На щастя, здоров'ю обох учасників інциденту нічого не загрожує.