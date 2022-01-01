Стрибав на ліжко та намагався розбудити господарів: яку небезпеку відчув собака

Якби не собака, господарі могли б загинути через смертельну небезпеку. Проте чотирилапий герой встиг попередити рідних.

Господар Бред Хаберт прокинувся від того, що його пес Роксі дивно себе поводив. Домашній улюбленець бігав по кімнаті та застрибував до чоловіка на ліжко, а тоді повертався знову на землю – й так по колу.

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Для Роксі – це був єдиний метод як розбудити господаря. Пес не дуже вмів гавкати, а його звуки більше нагадували неголосне скавуління.

Бред не розумів поведінки собаки, а тоді почув легкий писк. Поки чоловік розбирався, що це спрацювало, Роксі кинувся до кімнати сина господаря. Чотирилапий мав на меті розбудити й хлопчика.

Виявилося, що спрацювала сигналізація чадного газу, а отже десь стався витік. Родина, взявши речі першої потреби, миттю залишила будинок.

Чадний газ через легені швидко проникає в клітини крові та заміняє кисень, що міститься в еритроцитах. Унаслідок цього в організмі виникає кисневе голодування (гіпоксія). Через те, що органи дихання і очі не відчувають присутності оксиду вуглецю, отруєння проходить зовсім непомітно.

Фахівці, які прибули на виклик, підтвердили витік чадного газу. Тепер Бред дякує Роксі та пригадує, як пес намагався вивести господарів з дому.

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Дивіться відео: як Роксі намагався вивести господарів з дому

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