Стають на задні лапки й "цілуються": 2 песики потрапили на зворушливе відео
Джерело:тікток bleuu_bear
Ці собаки живуть по сусідству і справді обожнюють одне одного. У них навіть є ритуал привітання, який вони використовують щоразу, коли зустрічаються.
Золотистий ретривер Блю – милий пес, що обожнює своїх господарів. Також Блю має найліпшу подругу – собаку породи родезійський риджбек.
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Вітаються так щоразу
Ретривер та його подруга живуть по сусідству – їх розділяє тільки паркан із сітки.
Песики регулярно приходять до паркану, щоб привітатися. Спершу вони нюхають одне одного крізь сітку, потім одночасно стають на задні лапи, передні ставлять на сітку і тицяють носами один і одного.
Ця сцена нагадує кадр з фільму або мультика.
Користувачі мережі вже порівняли песиків з героями мультфільму "Леді та бродяга". Зворушливі кадри назбирали вже понад 6 мільйонів переглядів у тіктоці.Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.
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