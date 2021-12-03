Стануть дикими за 2 тижні: навіщо на Буковині випустили на волю 9 оленів

Оленів вирощували 2 роки, а потім випустили з вольєра. Далі вони будуть жити у лісі, як дикі тварини.

Усього на волю випустили 9 тварин. Це зробили для того, щоб збільшити популяцію звірів у дикій природі.

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Чи зможуть олені жити на волі



В угідді мешкає 300 тварин / Скриншот з відео

В мисливському угідді у Верхніх Петрівцях оленів розмножують та відгодовують. Їх сюди завезли з Європи. Зараз на території угіддя мешкає 150 оленів, а ще – стільки ж ланей.

На волю тварин відпускали вперше.

Олені не будуть іти до людини. Звір в дуже короткий термін починає дичавіти,

– розповідає лісничий Микола Костюк.

В угідді розповідають, що тварини здичавіють за 2 тижні й навчаться самі добувати собі їжу. Олені, вирощені у вольєрі, почнуть боятися людей і стануть справжніми лісовими мешканцями.

На відео з камер спостереження можна побачити, як олені вибігають із вольєра та чимдуж спішать до лісу. Усього випустили 5 самок та 4 самців.



Олені дременули до лісу / Скриншот з відео

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Ізадже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам.

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Взимку тварин в лісі підгодовують

В самому угідді оленів годують сіном та зерном. Підгодовують і тварин в лісі – на зиму їм підготували годівнички.



Взимку оленів у лісі підгодовують / Скриншот з відео

А улюблені ласощі оленів – яблука. Лісники залишили для тварин яблуні-дички, щоб вони могли ласувати. Пригощають оленів і яблуками, які привозять місцеві мешканці.

У лісництві планують і далі випускати оленів, щоб збільшувати популяцію в дикій природі.