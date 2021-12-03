Усього на волю випустили 9 тварин. Це зробили для того, щоб збільшити популяцію звірів у дикій природі.
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Чи зможуть олені жити на волі
В угідді мешкає 300 тварин / Скриншот з відео
В мисливському угідді у Верхніх Петрівцях оленів розмножують та відгодовують. Їх сюди завезли з Європи. Зараз на території угіддя мешкає 150 оленів, а ще – стільки ж ланей.
На волю тварин відпускали вперше.
Олені не будуть іти до людини. Звір в дуже короткий термін починає дичавіти,
– розповідає лісничий Микола Костюк.
В угідді розповідають, що тварини здичавіють за 2 тижні й навчаться самі добувати собі їжу. Олені, вирощені у вольєрі, почнуть боятися людей і стануть справжніми лісовими мешканцями.
На відео з камер спостереження можна побачити, як олені вибігають із вольєра та чимдуж спішать до лісу. Усього випустили 5 самок та 4 самців.
Олені дременули до лісу / Скриншот з відео
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Взимку тварин в лісі підгодовують
В самому угідді оленів годують сіном та зерном. Підгодовують і тварин в лісі – на зиму їм підготували годівнички.
Взимку оленів у лісі підгодовують / Скриншот з відео
А улюблені ласощі оленів – яблука. Лісники залишили для тварин яблуні-дички, щоб вони могли ласувати. Пригощають оленів і яблуками, які привозять місцеві мешканці.
У лісництві планують і далі випускати оленів, щоб збільшувати популяцію в дикій природі.