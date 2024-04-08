Все через зміну клімату: біля станції "Вернадський" побачили рекордну кількість пінгвінів – фото

Українські полярники повідомили про значне збільшення популяції субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", що стало революційним відкриттям. Дослідники виявили рекордну кількість пінгвінів – понад 7 000 особин, що становить приблизно 500 пінгвінів на одного дослідника.

Рекордна кількість пінгвінів на Галіндезі свідчить про потепління й зменшення площі морського льоду в Антарктиці, через що тварини мігрують і захоплюють нові території. Про це пише Національний антарктичний науковий центр.

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Біля станції Вернадський нарахували рекордну кількість пінгвінів

До 2007 року субантарктичні пінгвіни не гніздували біля станції Вернадського. Учені вважають головною причиною змін пізнє розмерзання вод навколо острова Галіндез. Раніше в цій місцевості морози доходили до -20 С⁰ і нижче, і крига заважала пінгвінам полювати.

Цього сезону (вересень-квітень) українські полярники нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів на острові Галіндез, де розташований "Вернадський". Їх понад 7 тисяч!

– розповіли у Національному антарктичному центрі.



Пінгвіни біля української станції "Вернадський" в Антарктиді / Фото Сергій Глотов та Анна Торгоненко

Цього ж сезону українські біологи нарахували на острові:

дев'ять колоній теплолюбних субантарктичних пінгвінів загальною кількістю 35 тисяч;

три колонії холоднолюбних пінгвінів Аделі загальною кількістю до п'яти тисяч;

понад 50 особин антарктичних пінгвінів, які надають перевагу транзитній зоні між Субантарктикою й Антарктикою.



Біля станції Вернадський нарахували рекордну кількість субантарктичних пінгвінів / Фото Сергій Глотов

Науковці пояснюють, чому важливо досліджувати динаміку зміни у популяціях пінгвінів. Йдеться, що це – очевидна ознака зміни клімату в Антарктиці. Пінгвіни активно "удобрюють" крижаний континент своїм послідом, створюючи ґрунт для антарктичної рослинності. Слідом за пінгвінами в бік Полярного кола просуваються і хижаки: морські леопарди та поморники (скуа).

У центрі нагадали, що субантарктичні пінгвіни припливають на острів Галіндез, де розташована "Вернадського", на шлюбний сезон у вересні – жовтні. Тепер же вони тут і гніздуються.



На станції Вернадського приблизно 500 пінгвінів на одного дослідника / Фото Сергій Глотов та Анна Торгоненко

Нагадаємо, раніше українські полярники з антарктичної станції імені Академіка Вернадського розповіли про китів, які живуть в Антарктиці. Наразі наші науковці ідентифікували понад 1 000 китів. Вони не просто спостерігають за цими велетнями, а й активно їх вивчають.

Також вперше в історії українські полярники на станції "Академік Вернадський" успішно задокументували зустріч з фінвалом, коли він заплив у прилеглі води. Це другий за величиною кит у світі.