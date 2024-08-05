Антарктична небезпека: українські полярники показали як їх переслідував морський леопард

Українські полярники, які працюють на антарктичній станції "Академік Вернадський", нещодавно зустріли морського леопарда – одного з найгрізніших хижаків антарктичного регіону. Під час нещодавньої океанської експедиції ця могутня тварина уважно стежила за їхнім судном, що стало для дослідників дуже бентежливим моментом.

Відео цього незвичайного інциденту опублікував Національний антарктичний науковий центр.

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Українські полярники показали, як їх переслідував морський леопард

На опублікованих кадрах видно, як морський леопард – величезна хижа тварина довжиною до 4 метрів і вагою до 400 кілограмів – швидко пересувається у воді за човном полярників.

Звісно, така увага тварини цікава, але не надто приємна,

– зазначають полярники.

Коли полярники зрозуміли, що отримали неочікуваного супровідника, одразу згорнули роботу в океані й повернулися до станції. Дослідники припустили, що леопард сприйняв човен як загрозу на своїй території і вирішив прогнати "чужинця". Тому переслідував його аж доки човен не причалив до острова.

Як це було: дивіться відео

Полярники розповідають, що ці тварини можуть розвивати швидкість до 40 кілометрів на годину і вважаються одними з найбільших хижаків Антарктики. Їхній раціон включає не тільки рибу та криля, а й пінгвінів та інших тюленів.

Також науковці додали, що нерідко бачать морських леопардів у районі "Вернадського", особливо часто вони припливають до острова Галіндез наприкінці антарктичного літа. У цей час вони починають полювати близько до берегів, де живуть колонії пінгвінів, очікуючи у воді недосвідчених малят.