Другий за величиною кит: українські полярники вперше задокументували зустріч з фінвалом

Вперше в історії українські полярники на станції "Академік Вернадський" успішно задокументували зустріч з фінвалом, коли він заплив у прилеглі води. Це другий за величиною кит у світі.

Дослідження допоможуть зʼясувати стать кита, більше дізнатися про його стан і краще зрозуміти популяційну структуру цього виду в Антарктиці. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Цікаво Мають імунітет: у Чорнобилі виявили тварин, на яких не впливає радіація

Українські полярники помітили фінвала

Зустріч сталася 6 березня у протоці Пенола поблизу Аргентинських островів (саме до цієї групи належить острова Галіндез, де розташований станція).

Один з найбільших китів у світі відвідав акваторію поблизу нашої станції "Вернадський"! Йдеться про фінвала, задокументована зустріч з яким відбулася вперше за всі роки українських досліджень Антарктики. Цей вид кита – другий за величиною на планеті,

– йдеться у повідомленні.

Полярники додали, що його довжина може сягати 26 метрів, а вага – 75 тонн.

Фінвала помітили у водах поблизу станції "Вернадський" / Фото Вадим Ткаченко

Конкретне спостереження за китом тривало лічені хвилини, проте полярники встигли сфотографувати велетня, а також відібрати зразки його шкіри та жиру. Їхні подальші лабораторні дослідження допоможуть з'ясувати стать кита, більше дізнатися про його стан та краще зрозуміти популяційну структуру цього виду в Антарктиці.

Як зазначають в НАНЦ, під час китобійного промислу у минулому столітті фінвали були практично винищені у водах поблизу Антарктиди. Однак, останніми роками їхня популяція інтенсивно відновлюється, і вони повертаються туди, де раніше мешкали.

Зустріч сталася 6 березня в протоці Пенола поблизу Аргентинських островів / Фото Вадим Ткаченко

Нині ці кити регулярно трапляються на півночі Антарктичного півострова та у протоці Дрейка. Можемо очікувати, що незабаром реєстрації фінвалів стануть регулярними й поблизу нашої станції.

Нагадаємо, раніше українські полярники з антарктичної станції імені Академіка Вернадського розповіли про китів, які живуть в Антарктиці. Наразі наші науковці ідентифікували понад 1 000 китів. Вони не просто спостерігають за цими велетнями, а й активно їх вивчають.

Крім того, дослідники зробили досить рідку для цих країв знахідку. Біолог Тарас Перетятко йшов у важливій справі – рахувати пінгвінів та знімати дані з логерів. І випадково натрапив на морських слонів.