Напівсамець та напівсамка: рідкісного птаха знайшли в США

Незвичного птаха виду червоний кардинал вдалося сфотографувати вченому з США. Цей екземпляр поєднує у собі чоловічі й жіночі ознаки.

Орнітолог із Пенсильванії зумів сфотографувати рідкісного птаха. Цей червоний кардинал поєднує у собі 2 кольори пір'я: характерний для самок і характерний для самців.

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Кардинали-самці мають яскраво-червоне пір'я. А кардинали-самки – блідо-коричневе. Сфотографований птах поєднує на собі обидва види пір'я. Це дозволяє зробити висновок, що той має і чоловічі, і жіночі статеві ознаки.



За кольором птаха вдалося виявити його унікальність / Фото Jamie Hill

Це явище вчені називають гінандроморфізмом.

Подруга орнітолога Джеймі Гілла розповіла йому, що побачила біля свого будинку дивного птаха. Спершу вчений подумав, що червоний кардинал має лейкізм – втрату пігментації. Однак побачивши фото з мобільного телефону, Гілл зрозумів, що це може бути рідкісна мутація.



Джеймі Гілл досліджує птахів вже 48 років / Фото Jamie Hill

Він вирушив до місця, де помітили птаха, і вже протягом години сфотографував рідкісне явище.

Після зйомки у мене серце вилітало з грудей, поки я не повернувся додому і не обробив цифрові знімки, щоб побачити, що вийшло, – розповідає Гілл.

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Гінандроморфізм або наявність ознак обох статей у птахів зустрічається, однак надзвичайно рідко.



Птах, який має дві статі – рідкісне явище / Фото Jamie Hill