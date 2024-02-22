Рептилію успішно прооперували, і тепер доглядальники й керівництво зоопарку закликають відвідувачів утриматися від кидання будь-яких предметів до тварин, щоб зберегти їхнє здоров'я.

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Як рятували алігатора?

Монети знайшли всередині рідкісного 36-річного лейцистичного алігатора, на ім'я Тібодо, який відомий своєю напівпрозорою білою шкірою і блакитними очима. Про те, що із Тібодо щось не те, доглядальники з'ясували під час планового огляду рептилій у зоопарку.

Серед іншого, тваринам зробили аналізи крові та рентгенівські знімки. При подальшому обстеженні лікарі зробили приголомшливе відкриття – в шлунку однієї з тварин було знайдено кілька десятків монет. У відповідь на цю знахідку була призначена термінова операція з видалення сторонніх предметів, перш ніж вони могли завдати шкоди здоров'ю тварини.

Завдяки його навчанню Тібодо був анестезований і інтубований, щоб ми могли безпечно керувати ним під час процедури,

— сказала в заяві помічник ветеринара Крістіна Плуг, яка керувала процедурою.

Тібодо прооперували під загальним наркозом з інтубацією. У пащу алігатора помістили пластикову трубку, щоб забезпечити захист і безпечне проходження інструментів, зокрема камеру ендоскопа, в шлунок.

Алігатор Тібодо на обстеженні / Фото Omaha's Henry Doorly Zoo and Aquarium

У заяві зоопарк повідомив, що рентгенівське сканування підтвердило успішне вилучення предметів з Тібодо, додавши, що він добре відновився після процедури.

Відвідувачів закликають не кидати нічого до загорож

Зоопарк заявив, що випадки поїдання тваринами сторонніх предметів, таких як монети, є рідкісними завдяки регулярному прибиранню вольєрів персоналом зоопарку.

Попри ці зусилля, деякі тварини все ще можуть споживати неїстівні предмети в проміжках між чистками. Відвідувачам нагадують, що для запобігання подібним випадкам слід утримуватися від кидання будь-яких предметів у вольєри тварин.

Зауважимо, нюрнберзький зоопарк у Німеччині потрапив у скандал. Звіринець публічно оголосив про свої плани позбутися майже половини із 45 гвінейських павіанів. Частину приматів збираються передати вченим для ретельного вивчення, а частину з них чекає нещаслива доля – смерть.