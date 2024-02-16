Природоохоронці були в захваті, побачивши на камеру опосума. Його довгий час вважали вимерлим, але тепер, здається, вид відроджується.

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В Австралії помітили опосума, який вважався вимерлим

Тварина була спіймана на камеру з датчиком руху в районі, де його не бачили вже понад 100 років.

Для людей в інших частинах Австралії це не актуально, тому що ці тварини їдять чужі троянди в садах, але в цій частині Австралії вони вже давно вимерли на регіональному рівні. Так що це було дуже захопливе видовище,

– поділилася еколог Мішель Холл.

Природоохоронці радіють, що їхні зусилля з реінтродукції опосума принесли тріумфальні результати, зафіксовані на камеру.

Хто такі кістохвості опосуми?

Кістохвості опосуми – це нічні сумчасті, що мешкають в Австралії. Ці дивовижні створіння, які за розміром можна порівняти з домашніми котами, мають різноманітне забарвлення – від сріблясто-сірого до темно-коричневого. Ця унікальна пристосованість дозволяє їм бездоганно маскуватися у своєму природному середовищі існування, що охоплює як розлогі ліси, так і галасливі міські райони.

В Австралії відродився кістохвостий опосум / Фото Вікіпедія

Вони зазвичай зустрічаються на сході й південному сході Австралії, але їх кількість на заході і в інших регіонах скорочується.

Опосуми перебувають під загрозою зникнення в багатьох районах Австралії через фрагментацію та втрату середовища проживання.

Кожен 5 мігруючий вид тварин перебуває під загрозою зникнення

Щороку численні ссавці, птахи, риби та комахи вирушають у свої міграційні подорожі, іноді перетинаючи національні кордони. У ці періоди виникають небезпеки браконьєрства, забруднення та втрати середовища існування.

Як наслідок, кожен п'ятий мігруючий вид перебуває під загрозою зникнення. Останні дані свідчать про те, що майже 50% видів, віднесених до зникаючих і охоронюваних Конвенцією ООН про охорону мігруючих видів тварин (CMS), наразі переживають скорочення чисельності своїх популяцій.

Ця невтішна тенденція особливо помітна серед мігруючих рептилій, 70% популяцій яких перебувають під загрозою зникнення. 97% видів риб, що перебувають під захистом Конвенції КМВ, можуть просто зникнути.