Жінка прикидається лисицею, щоб врятувати осиротілий виводок диких звірів: приголомшливі кадри

Співробітниця центру дикої природи у Вірджинії одягала маску та опудало лисиці, щоб врятувати й вигодувати осиротілих дитинчат з виводка. Звірі залишилися без матері менше ніж через 24 години після народження.

Зоозахисникам вдалося відшукати лігво з трьома дитинчатами. Ймовірно, потомство випало із кузова вантажівки браконьєра.

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Жінка прикидається лисицею задля порятунку диких звірів

Меліссу Стенлі, директорку Центру дикої природи Річмонда, сфотографували в маскувальному костюмі та гумових рукавичках, коли вона годувала крихітку зі шприца. За словами жінки, це необхідно, щоб уникнути звикання до людей.

Житель Річмонда, який знайшов лисеня під час вигулу свого собаки, спершу прийняв його за кошеня. На щастя, зоозахисникам вдалося відшукати лігво з трьома іншими дитинчатами такого ж віку, але їхня мати безслідно зникла. Ймовірно, потомство випало із кузова вантажівки браконьєра.

Ймовірно, потомство випало із кузова вантажівки браконьєра / Фото Richmond Wildlife Center

Співробітники центру по черзі годують лисенят кожні 2 – 4 години у масках, мінімізуючи будь-який вплив людей. Це важливо, щоб згодом випустити тварин у дику природу, адже вони мають розпізнавати представників свого виду та в майбутньому розмножуватися.

Стенлі каже, що під час вигодовування важливо не говорити, створювати додаткові візуальні бар'єри, а також зменшити кількість зайвих маніпуляцій та обмежити транспортування.

Як зоозахисники прикидаються тваринами: дивіться відео

Нещодавно волонтери запустили збір коштів на шприци, марлю та харчі для переходу лисенят на тверду їжу. Станом на 12 березня надійшло понад 400 доларів.

Повідомляється, що згодом малечу передадуть організації з порятунку тварин, щоб спеціалісти підготували їх до випуску в дику природу.

У США на фермі народилося теля, яке має два обличчя

У штаті Луїзіана, США, на фермі народилося теля з двома обличчями. Тварина має чотири ока, два носи, два роти та два вуха.

Теля назвали Deux Face, що у перекладі з французької означає "двоє". Новонароджена тварина прожила вже 10 днів.