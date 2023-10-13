Сара Бохан розповіла, що наближалася до особистого рекорду марафону, коли помітила кошеня за 5 миль від фінішу. Спортсменка бігла з твариною на руках близько кілометра, доки не віддала її глядачам.

Дивіться також Постійно хворіла: рентгенівський знімок виявив загадкове утворення в шлунку домашньої кішки

За словами Бохан, вона тримала в руках кошеня приблизно кілометр разом із колегою по забігу Джією Нігро, поки вони не зустріли глядачів, які з радістю погодилися подарувати кошеняті новий дім.

Він важив лише 1 фунт (450 грамів). Шерсть була матовою, і щось клацнуло, і я подумала: "Це важливіше". І я пам'ятаю, як у глибині душі я подумала: "Твій PR (особистий рекорд) піде в нікуди. Ти його не зробиш". Це був просто інстинкт. Це був людський інстинкт,

— розповіла вона.

Американка перетнула фінішну пряму забігу з часом 3 години 31 хвилину 13 секунд. Хоча це досягнення не є особистим рекордом, вона висловила задоволення своїм результатом.

Бохан, у якої є дві власні кішки, брала участь у забігу в складі команди Team PAWS Chicago, яка займається збором коштів для притулку PAWS Chicago.

Спортсменка передала кошеня в добрі руки / Фото PAWS Chicago​

До слова, благодійна організація із захисту тварин виявила, що значна кількість людей шукає в домашньому улюбленці такі ж якості, як і в романтичному партнері. Більшість власників котів вважають за краще проводити час зі своїми котячими компаньйонами, ніж зі своєю половинкою.