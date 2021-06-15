Собак з України не пустять в США: чому й скільки це триватиме

15 червня 2021 , 20:05
Читать новость на русском

Джерело:

BBC

До Сполучених Штатів заборонили ввозити собак зі 113 країн. Це пов'язано високим ризиком захворювання на сказ.

Собак не можна буде завозити до США протягом одного року. Про це оголосили Центри з контролю й профілактики захворювань (CDS).

Дізнайтеся Корм Cat Chow® – природний вибір вашого кота

Під заборону потрапили загалом 113 країн, у тому числі й Україна. Не можна ввозити жодних собак, у тому числі й тварин емоційної підтримки.


У період пандемії американці почали всиновлювати більше собак / Фото Unsplash

Під час пандемії значно зріс імпорт собак до США. Американці всиновлювали тварин у тому числі з країн із високим ризиком захворювання на сказ.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

СDC встановили, що у сотень із цих собак були підробні сертифікати про щеплення.

Що передувало забороні

  • Щороку до США імпортують близько мільйона собак.
  • 6% з них – приїжджають з країн із високим ризиком сказу.
  • Шляхом регулярної вакцинації тварин сказ у США подолали ще у 2007 році.
  • Однак у світі сказ є розповсюдженою хворобою, від якої щороку гине близько 59 тисяч людей.
  • У період пандемії американці почали масово всиновлювати собак. Протягом 2020 року СDC знайшли 450 собак з підробленими сертифікатами – це на 52% більше, ніж у попередні роки.
  • СDC повідомило, що деяким тваринам все ж дозволять в'їзд, але на дуже обмежених підставах. Дозвіл на це потрібно просити принаймні за 30 днів до в'їзду.

До теми Альпи за вікном: як врятована хаскі з Вінниччини опинилася у Швейцарії

Заборона почне діяти з 14 липня й триватиме протягом року. Періодично її будуть переглядати.
 
Автор: Аліна Рудченко