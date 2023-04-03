Останніми роками вона відчувала проблеми зі здоров'ям, які пов'язують із перебуванням у неволі. Тому захисники прав тварин повідомили про плани повернути косатку Лоліту у море.

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Тварина була спіймана у чотирирічному віці в Тихому океані у 1970 році. Протягом наступних 50 років вона виступала у морському акваріумі в Маямі.

Вважається, що цій косатці 57 років і вона є найстарішою, яка перебуває в неволі. Тварина прожила своє життя у найменшому вольєрі для косаток у Північній Америці.

У Лоліти були проблеми зі здоров'ям

Токітае останніми роками була хвора. Вона страждала від цілої низки захворювань, зокрема проблем із травленням через те, що її годували тухлою рибою. Також були знайдені шкірні інфекції через воду, в якій вона перебувала.

Минулого року MS Leisure повідомила, що відтепер Лоліту не змушуватимуть виступати перед публікою. Відповідно у неї є можливість повернутися в море. При цьому цей процес не може відбутися негайно – приблизні терміни від 18 до 24 місяців.



Тварина була спіймана в Тихому океані в 1970 році, коли їй було всього 4 роки / Фото Lad Bible

Видання також зазначає, що члени сімейної зграї Лоліти досі живі й мешкають у морі Селіш. Однак існує небезпека, що повернення косатки в дикі умови може призвести до зараження інших тварин хворобами, якими вона заразилася в океанаріумі. Крім того, повернення у "рідні води" збільшить її вразливість перед хворобами.

До теми: у тематичному парку та зоопарку Marineland десятилітнє життя на самоті провела косатка, на ім'я Кіска. "Найсамотніша косатка у світі" була останнім представником свого роду, що залишалися у неволі – понад 40 років. Тварина померла 9 березня 2023 року через проблеми зі здоров'ям.