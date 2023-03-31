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На записі видно, як одне з левенят пливе до матері, але в останній момент його забирає потужним плином. Левиця кидається за ним. Відважній матері вдається наздогнати своє дитинча, зловити його зубами і витягнути на берег.

Так само довелося вчинити й з другим непосидою, який поліз у водойму.

Зрештою мокрі левенята щасливо подолали річку, що розлилася. А туристи були вражені материнським інстинктом левиці, яка без вагань кинулася на порятунок дитинчат, ризикуючи власним життям.

Як левиця витягла дитинчат з річки: дивіться відео

В Африці крокодил вкрав у туристів холодильник

У Південній Африці туристи вирушили на пікнік в заповіднику Рітспруіт. В певний момент їхньої трапези серед дикої природи непомітно підкрався крокодил. Рептилія, мабуть, дуже зголодніла, тому вирішила приєднатися до пікніка. Втім, вона була вкрай нахабною, адже вкрала у туристів холодильник з напоями.

Водночас, коли тварина повільно підійшла до групи людей, вони відступили на безпечну відстань до своєї машини. На щастя, ця пригода обійшлася без жертв та постраждалих.