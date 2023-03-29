Крокодил приєднався до пікніка, вкравши холодильник з напоями

Коли тварина повільно підійшла до групи людей, вони відступили на безпечну відстань до своєї машини. Вони опублікували цю незвичну пригоду.

Дивіться також Кожен, коли на дієті: песик тримається з усіх сил, щоб не накинутися на морозиво – кумедне відео

Хижак помітив синій холодильник і схопив його щелепою, швидко повернувшись до води. Потім до нього приєднався ще один крокодил і разом вони почали розгрібати вміст коробки.

Ми були приголомшені цією незвичайною подією, вона змусила нас звернути увагу на той факт, що поведінка диких тварин може суперечити вашому досвіду або очікуванням. Ви ніколи не знаєте, яка була їхня минула та попередня взаємодія з людьми, що може тривожно вплинути на їхню поведінку,

— розповіли туристи.

Туристи кажуть, що крокодил сплив, несучи в щелепах ящик з холодильником і робив на ньому смертельний перекид, ніби в цьому не було нічого страшного.

Це відео ще раз підтверджує, чому необхідно поважати межі тварин, особливо диких. Щойно крокодил наблизився, нам слід було відійти. Урок засвоєний, на щастя, обійшлося без пригод,

— заявили туристи.

Організатори сафарі нагадали туристам про необхідність поваги до дикої природи та її мешканців, особливо коли вони на території, на якій ці тварини мешкають.

Крокодил вкрав холодильник у туристів: дивіться відео

Слід зазначити, що годування диких тварин може призвести до подібних небезпечних ситуацій. Істоти можуть здаватися доброзичливими або нешкідливими, але це не означає, що вони не нападуть. Також вони можуть стати залежними від людської їжі, що може створити проблеми як для тварин, так і для людей.