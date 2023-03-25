Пітбуль показав стан кожного з нас на дієті Багато людей, зустрівши на своєму шляху пітбуля, напевно в страху обійдуть його стороною. Але собака, відео з яким стало вірусним, викликав у користувачів зовсім інші емоції. Глядачі, напевне, посміхнулися і навіть занурилися в почуття розчулення, і водночас бажання мати таку ж силу волі.

Дивіться також Бійці ЗСУ пристосували дрон для скидання сосисок голодному собаці: захопливе відео

У кадрі господиня наминає морозиво, а собака, спершись їй на плече, здається, сподівається поцупити шматочок. Вихованець дивиться на ласощі так, ніби гіпнотизує їх. У якийсь момент він, як людина, облизує губи.

Сотні інтернет-користувачів, побачивши ролик, почали писати про те, який же пітбуль милий. Він по-справжньому підірвав мережу.

Він тримає під контролем кожну клітинку свого тіла, щоб не накинутися на ложку. Це заслуговує на повагу!

— написав один із коментаторів.

Хтось із глядачів буквально благав господиню наступного разу дати терплячому песику трохи морозива: мовляв, заслужив за те, що нахабно не накинувся на нього.

Песик тримається з усіх сил, щоб не накинутися на морозиво: кумедне відео