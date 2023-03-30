Цей вид павука називається Euoplos Dignitas, що походить від латинського слова, яке перекладається як "гідність" або "велич". Вони не становлять смертельної загрози для людей, але їх укуси можуть викликати біль та набряк.

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Ця тварина мешкає в лісовій місцевості центрального регіону Квінсленда. Вона будує нори в чорноземі у районах Ейдсволда і Монто, на захід від Бандаберга, де проводить до 7 років, поки самці не вилазять на пошуки самок. Ця павукоподібна тварина гніздиться під землею і має густий волосяний покрив.

Самки виду більші за самців і мають довжину близько 5 сантиметрів. Вони часто темніші та кремезніші, оскільки більшу частину свого життя проводять під землею. А самці цього виду мають медово-червоний колір.



Павук будує нори у чорноземі / Фото Queensland Museum​

Вони не смертельні для людей

Павуки не становлять смертельної загрози для людей, але їхні укуси можуть спричиняти біль і набряк.

У них є отрута в іклах, але жоден з австралійських павуків-люків у групі не є небезпечно отруйним. Вони можуть завдати шкоди, якщо вкусять вас, але насправді не мають медичної значущості, – заявив один із вчених.

Так, вчені стверджують, що Euoplos dignitas може стати видом павука, який зникає. Річ у тім, що він втратив більшу частину свого природного місцеперебування через розчищення земель. Природний ареал виду невеликий і сильно фрагментований. Вчені змогли виявити тільки один живий (екземпляр).



Вчені кажуть, що цей вид може бути тим, що зникає / Фото Queensland Museum