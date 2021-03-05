Вакцинувалися: у США від коронавірусу щепили 9 мавп

У зоопарку Сан-Дієго тварин вакцинували від коронавірусу. Щеплення зробили 4 орангутангам та 5 мавпам бонобо.

Тваринам зробили щеплення вакциною від компанії Zoetis. Мавпи одержали по 2 дози препарату.

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Компанія Zoetis виготовляє спеціальну вакцину для тварин. Раніше її ефективність вже перевіряли на кішках та собаках. У зоопарку вирішили вакцинувати мавп, бо на початку січня 2021 року тварини там вже заражалися коронавірусом.

Тоді захворіло 8 горил. Ці мавпи стали першими у світі, у яких знайшли новий коронавірус.

Серед хворих горил був і 49-річний Уінстон. Горилу поважного віку довелося рятувати від пневмонії. Зрештою, після експериментального лікування антитілами він одужує, як і інші.



Те, що горили хворіють на коронавірус, неабияк непокоїть вчених / Фото Unsplash

Після вакцинації мавпи почуваються добре. Однак, чи матимуть вони імунітет, ще не зрозуміло.

У зоопарку планують вакцинувати ще 3 бонобо та горилу.

Мавпи із зоопарку Сан-Дієго стали не єдиними тваринами, у яких виявили коронавірус. У всьому світі хворобу діагностували у тигрів, левів, пум, норок, сніжних барсів, тхорів, домашніх собак і котів.

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Однак саме те, що горили підхоплюють вірус SARS-CoV-2, не на жарт занепокоїло вчених. У дикій природі залишилося менш ніж 5 тисяч цих тварин. Оскільки вони живуть тісними родинними групами, хвороба може розповсюдитися надзвичайно швидко і призвести до непоправних наслідків.