Вони зняли з ощадного рахунку 4 000 доларів та поклали готівку на стіл в кухні. Але гроші зникли – їх з'їв пес.

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У США пес з'їв 4 000 доларів

8 грудня Клейтон зняв гроші, щоб оплатити роботу майстрів, які встановлювали паркан. Чоловік повернувся додому із запечатаним конвертом, в якому були купюри по 100 і 50 доларів, і поклав його на кухонну стійку.

Господар зовсім не підозрював, що його собака Сесіл, породи голдендудль, дістанеться до цих грошей раніше за майстрів.

Собака Сесіл / Скриншот з відео

За 30 хвилин Клейтон Лоу побачив крихітні шматочки розжованих купюр, розкидані по підлозі.

Він кричав: "Сесіл з'їв 4 тисячі доларів!" Я вбігла, думаючи, що неправильно його почула. Але коли я побачила безлад, сумнівів уже не було. Ми подивилися один на одного і сказали: "Що будемо робити?",

– згадує Керрі.

Сесіл тим часом дрімав на дивані у вітальні. Господарі зазначають, що були "особливо шоковані" вчинком свого улюбленця, оскільки він був добре вихований і ніколи раніше не завдавав їм клопоту.

Пара вирішила відновити хоч щось

У результаті пара спробувала відновити купюри. Вони зібрали порвані купюри і склали з них близько 1,5 тисячі доларів.

Подружжя збирало купюри зі шматочків / Скриншот з відео

Того ж вечора Сесіл вирвав кілька порваних сотень, а також в його фекаліях були шматочки купюр. Тож подружжю довелось набратися терпіння та два дні супроводжувати собаку всюди.

Пара зазначила, що промивала недоноски грошей по кілька разів, перш ніж принести їх у банк. Так, Клейтону і Керрі Лоу вдалося повернути близько 3 500 доларів.

Господарі розповіли, як їхній пес з'їв 4 000 доларів: дивіться відео

Жінка виростила собак-гігантів, яких плутають з ведмедями

У шведському місті Лахольм гігантські собаки привертають увагу як місцеві знаменитості. Лео та Тедді, ньюфаундлендських тер'єрів, через розміри часто приймають за ведмедів. Вони важать 70 і 75 кілограмів.

Власники собак, 44-річна бібліотекарка Санела Бекович і її 50-річний чоловік Томас Петтерсон, свого часу купили шестирічного Тедді за 1 300 євро, а чотирирічного Лео – за 1 800 євро. Вони навіть не підозрювали, що ті вимахають такими велетенськими, що доведеться переїжджати у більшу квартиру та купувати нове авто.