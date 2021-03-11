Хвостатий вчений: у США собака працює в науковій лабораторії – фото, відео

Пес-помічник на прізвисько Семпсон має доступ до хімічної лабораторії університету Іллінойсу. Він допомагає своїй власниці займатися наукою.

Власниця Семпсона – нейробіолог Джої Рамп. Разом зі своїм псом вони регулярно приходять до хімічної лабораторії.

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Семпсон і його власниця у лабораторії / Фото Sampson the Service Dog

Як і люди, які працюють в лабораторії, Семпсон має захисний костюм і навіть окуляри. Пес пройшов спеціальні тренування і навчився носити засоби спецзахисту.

Джої Рамп, власниця пса, має інвалідність. Вона зізнається, що без свого помічника не змогла б займатися наукою. Жінка виступає за те, щоб собак-помічників дозволяли пускати в наукові лабораторії.



Пес пройшов спеціальне навчання / Фото Sampson the Service Dog

У віці 56 років Джої отримала черепно-мозкову травму після падіння з коня. Нерви на лівій частині тіла жінки були пошкоджені безповоротно.



Захисний костюм собаки ідентичний до людського / Фото Sampson the Service Dog

Семпсон допомагає піднімати предмети, що впали на підлогу, а також дає змогу власниці спертися на себе й дістати необхідні речі. Окрім того, пес стежить за станом власниці: він має виявити перші ознаки посттравматичного стресового розладу.



Семпсон став першим собакою, якому дозволили перебувати в лабораторії університету / Фото Sampson the Service Dog

Семпсон став першим псом у світі, якому дозволили перебувати у хімічній лабораторії університету Іллінойсу.

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У вільний час пес полюбляє бігати й гратися / Фото Sampson the Service Dog

А коли собака має вільний час, він поводиться, як звичайнісінький золотистий ретривер. Семпсон приносить фризбі, бігає й качається у калюжах, і всіляко насолоджується життям.

Подивіться відео, як Семпсон бігає лабораторією у своєму захисному костюмі: