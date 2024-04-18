У США турист у стані алкогольного сп'яніння накинувся на бізона, після чого тварина атакувала його. Чоловік широко розмахував руками, запрошуючи величезну тварину підійти до нього ближче.

Один з очевидців зняв те, що відбулося, на камеру свого телефону. Застерігаємо заздалегідь – так не варто робити ні в якому разі!

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П'яний турист вирішив подражнити бізона і був атакований твариною

На відео п'яний турист зіткнувся з величезним бізоном у Єллоустонському національному парку. Нерозважливе зіткнення призвело до зупинки руху по обидва боки дороги, оскільки чоловік стояв всього в декількох метрах від дикої тварини. Випадковий свідок у сусідній машині зняв інцидент на камеру свого телефону.

Чоловік, який провокував бізона, спочатку широко розкинув руки, намагаючись привернути увагу тварини, але швидко відійшов з дороги, коли той підбіг на нього. Не зупинившись, чоловік почав дражнити звіра, широко розкинувши руки й гарчачи на тварину.

Як це було: дивіться відео

Очевидці були спантеличені мотивами людини, яка вирішила вступити в бійку зі страшною дикою твариною в її природному середовищі. На адресу чоловіка лунала критика, дехто закликав його відступити в безпечне місце на своєму автомобілі і засуджував його нерозважливу поведінку.

Ці настрої підтримали користувачі в Instagram, які також висловили несхвалення діям чоловіка. Ось декілька коментарів з цього приводу:

"Думаю, мені більше подобається, якщо на п'яного хлопця нападе бізон, ніж арешт. Це зробило б цю подію цікавішою та гідною висвітлення в пресі",

"Я дуже сподівався на гарне сальто в повітрі та криваву посадку",

"Я вболіваю за бізона. Еволюція на його боці".

Ймовірно, не бажаючи відступати перед викликом, звір накинувся на людину. Той, хто знімав, не зафіксував, що сталося далі, але, судячи з усього, чоловік залишився неушкодженим.