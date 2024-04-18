Получил, что хотел – атаку животного: пьяный турист решил подразнить бизона – шокирующее видео

В США турист в состоянии алкогольного опьянения набросился на бизона, после чего животное атаковало его. Мужчина широко размахивал руками, приглашая огромное животное подойти к нему ближе.

Один из очевидцев снял то, что произошло, на камеру своего телефона. Предостерегаем заранее – так не стоит делать ни в коем случае!

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Пьяный турист решил подразнить бизона и был атакован животным

На видео пьяный турист столкнулся с огромным бизоном в Йеллоустонском национальном парке. Безрассудное столкновение привело к остановке движения по обе стороны дороги, поскольку мужчина стоял всего в нескольких метрах от дикого животного. Случайный свидетель в соседней машине снял инцидент на камеру своего телефона.

Мужчина, который провоцировал бизона, сначала широко раскинул руки, пытаясь привлечь внимание животного, но быстро отошел с дороги, когда тот подбежал на него. Не остановившись, мужчина начал дразнить зверя, широко раскинув руки и рыча на животное.

Как это было: смотрите видео

Очевидцы были озадачены мотивами человека, который решил вступить в драку со страшным диким животным в его естественной среде обитания. В адрес мужчины раздавалась критика, некоторые призывали его отступить в безопасное место на своем автомобиле и осуждали его безрассудное поведение.

Эти настроения поддержали пользователи в Instagram, которые также выразили неодобрение действиям мужчины. Вот несколько комментариев по этому поводу:

"Думаю, мне больше нравится, если на пьяного парня нападет бизон, чем арест. Это сделало бы это событие более интересным и достойным освещения в прессе",

"Я очень надеялся на красивое сальто в воздухе и кровавую посадку",

"Я болею за бизона. Эволюция на его стороне".

Вероятно, не желая отступать перед вызовом, зверь набросился на человека. Тот, кто снимал, не зафиксировал, что произошло дальше, но, судя по всему, мужчина остался невредимым.